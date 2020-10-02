30好漢出列 10月、Q4漲相佳

台股近十年來每逢10月上漲機率達八成，部分個股表現更是亮眼，根據統計，不管是10月或第四季，漲率逾八成的「最會漲」股以中小型股為主，分散在電金傳等各產業，並以第四季為營運旺季的個股居多。

每年第四季是電子產業旺季末段，但今年受疫情影響，新品延後推出，可能使旺季遞延至年底，有機會推升電子股漲勢。台新投顧統計，近十年來此一時間半導體股漲幅八成，平均漲幅達4.38％，其次為金融保險股漲率也有七成，平均漲幅為3.08％，再來是化工、鋼鐵股漲率都各為七成，漲幅為1.49、1.14％。

進一步篩選10月最會漲的個股，屬大型權值股的中華電近10年來每年10月都漲，漲率達100％，平均漲幅2.9％。第2～15名分別為宣德、神達、大立光、台灣大、大統益、大億、富邦金、中華食、欣天然、新海、富爾特、零壹、鑽全、同欣電等，漲幅多在2～6％附近。

而第四季最會漲的個股則有華義、李洲、群益證、東泥、永豐餘、新海、合庫金、松上、勤誠、安泰銀、國喬、漢唐、京城、宏盛、金洲等15檔，明顯偏向中小型股，分散在遊戲、金融、水泥，以及因冬季來臨，天然瓦斯用量高峰等相關個股。

宏遠投顧副總陳國清表示，10月台股或有機會反彈，惟重點還是選股重於選市。傳產股包含貨櫃航運、水泥、運動用品及綠電受惠股等景氣較佳，且籌碼相對乾淨、法人著墨較少，這樣情況下或將更有行情，第四季漲幅可能會最大。

法人說明，美國零售庫存低於歷史水位，各零售商都在補各種民生商品庫存，使得貨櫃航運一櫃難求，預期景氣好到明年，2020～2021年獲利將超出市場預期；近期貨櫃航運股股價遭殺低，可能只是初升段修正波，股價修正完畢或將走主升段行情，可留意貨櫃族群指標股。

陳國清分析，水泥業因大陸災後重建及落後進度趕工，第四季旺季將更旺，台泥、亞泥本益比偏低，以往股價多從9～10月低點漲到隔年5～6月見高點，漲幅約二至四成不等，逢低可留意布局時機。

10檔法人抬轎 望月展笑靨

中秋長假效應發威，台股9月最後一個交易日量能萎縮至1,366億元，創近五個月新低，然受惠法人季底作帳，包含聯電、捷泰等10檔個股，在法人積極買超下，股價創今年以來新高。

統計9月以來法人買超，且30日收盤價創今年以來新高個股，包含聯電、鎧勝-KY、茂迪、捷泰、六福、中福、合騏、台數科、瑞穎、鈞泰等10檔個股；其中，力拚轉型的捷泰、有線電視系統業者台數科、軸承廠瑞穎等三檔，30日股價更改寫歷史新高紀錄。

半導體指標股聯電在傳出美國制裁中芯國際後，受惠空間討論熱度不歇，轉單題材甚囂塵上，法人認為，聯電能否空出多餘產能迎接轉單還有待觀察，但強勁的需求將提高其議價能力，對營運勢必有所助益。聯電獲投信連18日買超外，三大法人9月以來買進11萬張，激勵股價一路逆勢走揚，30日終場上漲3.82％，收在28.55元，創近15年半新高。

捷泰因連接器業務近年受大陸削價競爭衝擊，今年起積極轉型，率先收購以直播App為主力產品的旭瑞文化傳媒，8月營收在合併後出現大幅成長，後續能否在直播產業站穩腳跟成為法人關注焦點。捷泰30日小漲0.14％，以38.55元作收。

華南投顧董事長儲祥生指出，連假後緊接而來的是9月營收公布，投資人可多加留意蘋果相關個股的表現。此外，台股向來跟隨美股腳步，受川普確診新冠肺炎利空影響，下周台股拉回壓力不小，投資人可多加留意美股後續表現。

宏遠投顧副總經理陳國清也表示，外資今年來賣超台股7,000億，理論上外資回補機會大增，有利台股展開反彈；惟中秋連假期間出現突發利空，節後恐壓抑外資回補動能，甚至短線不排除連數日賣超；不過一旦國際股市回穩，台股可望展開反彈，上述股價領頭創新高的強勢股，後市仍值得期待。