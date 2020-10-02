盤中零股交易將上路 小資族存股要注意這點

盤中零股交易新制即將上路，由於零股交易總價較低，專家提醒，小資族須考慮扣除手續費、證交稅成本之後是否仍可獲利，以免花盡心思，賺了價差卻賠在手續費等成本上。

台股開放盤中零股交易，最大的意義是可擴大投資人參與台股，尤其是平日覺得高不可攀的高價股，資金有限的年輕人或小資族將可透過盤中零股交易，即時的參與台股買賣。

以台股股王大立光為例，中秋假期前收盤價新台幣3360元，一張股票值336萬元，約是上班族好幾年的年薪：若買4張1344萬元，可以買一戶每坪40萬元，30幾坪的房子，小資族即使看好基本面恐怕只能望股興歎。不過，若是透過零股交易，小資族買4股大立光，只花1萬3440元，就可以參與投資。

不過券商提醒，在10月26日開放盤中零股交易後，不熟悉操作系統的投資人須特別注意，若當天透過電子下單從事盤中零股交易，又電子下單整股交易，雖然整股、零股盤中交易分屬兩個不同系統，電子下單也是不同的頁面，但是投資人從零股切換到整股交易畫面時，千萬記得回過神，不要把下單100股的零股記憶帶到整股，否則買100張，就天差地遠了，還有造成違約交割的可能。

另外，小資族須留意，零股交易不得進行融資融券及借券賣出交易；零股交易當天收盤價，不做為次日開盤的平盤價，而是採用整股的收盤價做為次日的平盤價。

第一金投顧董事長陳奕光表示，盤中零股交易從上午9時10分撮合一次以後，至下午1時30分，每3分鐘撮合一次，有很多的成交機會，可幫助小資族投資高價股，不再只能買中低價股，或是擠破頭去搶一天就只有撮合一次的盤後零股交易。

雖然盤中零股交易新制提供小資族買高價股的機會，不過，台灣證券交易所強調，券商一般收取股票交易手續費千分之1.425，但券商通常會規定一次最低手續費20元，加上賣出股票的證券交易稅稅率為千分之3，投資人買零股仍須注意扣除手續費、交易稅的成本之後，是否還有獲利。

法人指出，小資族若是買、賣極少的零股，即便從最後賣出股價來看，是高於買進時股價，理論上應可獲利，但扣除手續費、交易稅之後卻可能賠錢。

凱基證券表示，零股交易要注意最低手續費的規定，券商一般會規定單筆最低手續費，若你只買進1000元股票，因為最低手續費20元規定（視各家券商規定不同），等於付了2%的手續費，相較於正常手續費千分之1.425高出很多，因此需留意單筆交易手續費金額的限制，避免負擔過高的手續費。

法人舉例，小資族以股價新台幣50元買進A股票2股，總共花了100元，接著第2天再以股價54元賣出，合計賣出價108元，理論上應該賺8元，扣除100元的交易手續費千分之1.425及108元的交易手續費千分之1.425、千分之3的證交稅，合計約0.6204元，獲利約7.38元；但因券商通常會規定一次最低手續費20元，所以買、賣各一次的手續費合計要40元，再加上課千分之3的證交稅0.324元，若在券商手續費不打折的情況下，結果就是賠錢32.324元。

法人指出，14100元的交易手續費千分之1.425等於20.0925元，換句話說，若券商收取一次交易最低手續費20元，投資人每次交易最小金額須近14100元，才不會被券商多收了最低手續費。

另外，配合主管機關盤中零股交易上線，部分券商嗅到小資族盤中零股的投資商機，規劃推動盤中定期買零股模式，提供小資族、年輕族群更便利、靈活的資金配置管道，投資人可先做好功課、挑選適合個人的投資標的，達到分散、分批投資的效果。

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