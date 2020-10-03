十月新趨勢 中秋變盤聚焦未來明星

美國開始制裁中芯國際，法人認為台灣半導體業將有轉單效應。《理財周刊》1046期封面故事已領先預告即將引爆轉單效應，9/28聯電出量漲停可視為指標，華邦電與旺宏亮燈更加吸睛，相關族群值得密切追蹤。

正當全球疫情未息，川普選情利空頻傳之際，漲價題材的實質利多相對實惠，封面故事近期連續深入分析哪些族群「產能滿載」，市場終將反映基本面的趨勢利多。

台股再度經歷緩漲急跌的震撼教育後，市場期待中秋變盤，以布局第四季與明年大成長的標的。

今年中秋適逢第4季開季，通常第4季開始聚焦明年持續成長的公司，疫後新生活需求的遠距教學、視訊會議、居家工作等趨勢已成，各類產業的漲價題材與美中貿易戰的轉單效應方興未艾，台積電先進製程從寡占變獨占，而綠電等台灣內需基建明年更好。另外，今年在疫情全球肆虐下能夠奮發圖強的企業，格外難能可貴，《理財周刊》1047期以四大條件嚴選的業績成長股，用實力證明處理危機的能力，具體展現超強的競爭力。

半導體族群仍是市場最亮的焦點，由八吋晶圓缺貨引爆的產能不足效應，正逐步擴大，第4季營運旺上加旺的台灣矽智財(IP)、特定應用積體電路(ASIC)、設計服務廠，有望成為資金在疫情不確定風險中，較確定的出海口。

（高適）

文章來源：理財周刊

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

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