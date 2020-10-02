與其瘋狂追DR 不如靜下心來找好股

近期指數由一萬三附近回落整理，多數業績成長股拉回修正，但是有一個族群卻是連番飆漲，那就是DR股，存託憑證，在國外第一上市，而後來到台灣掛牌，幾乎在這一個月左右的行情中表現最為亮眼，連番走出漲停板或大漲的局面。

然而，我們經由證交所的公開資訊觀測站看到相關DR股的溢價情況，卻是溢價比率一檔比一檔高，最先飆漲的口罩股美德醫療-DR(9103)，溢價比例仍高達150%以上，泰金寶-DR(9105)的溢價比例也高達500%以上，溢價500%是什麼概念呢？就是投資人願意用五元的價格去買進僅值一元的東西，我想這也算是台北股市許久以來的奇觀了！

當然，價格由市場買賣雙方所撮合出來，並不能完全說這樣的交易不合理，但是如果在溢價非常高，但公司本質或淨值卻不是這麼資優的情況下，這樣的操作也就蘊含相當的風險了。

我們以泰金寶-DR來說，最近幾年的年獲利都約在0.1至0.2元左右，淨值僅3.27元，但股價連番飆漲到十二元以上，如果買在低成本當然沒問題，但如果現在才去追買，那操作風險將會高出許多。所以在目前的台股行情下，可以去冒險追逐DR股嗎？還是應該要好好思考來找尋第四季到明年的波段潛力族群？

加權指數在國際股市重挫影響之下出現跌破重點關卡價，也就是9月9日拉出長下影線低點的12480，而同時季線也宣告跌破，因此在操作上要注意總體面及指數風險，尤其在十一月初美國總統大選之前，行情不確定性較高，而後續行情及類股資金如何輪動呢？

我們持續看好房地產景氣及內需概念回升，加上新台幣明確走出升值趨勢，雖然短期震盪，但國際寬鬆行情到2023年，熱錢的資金行情是可以期待的。

股市震盪之際 最重要的選股要看本質面 沒本質的股票別亂碰

不過外在變化因素也不少，所以目前整體市場的操作難度反而升高，尤其加權指數來到相對高位階而出現轉弱的跡象，因此佔權值的高價股或權值股，目前反而不宜大幅介入，而適度的避險也屬必要，操作上，資金比例及選股策略要拿捏好。

對於原物料行情來說，長期報價向上，往往是股價的領先指標，因此在內需概念回溫之下，我們注意到近期包含鋼鐵報價或二線塑化報價有起來的趨勢，這個類別股可能就是我們可以注意的選項。以鋼鐵股績優生東和鋼鐵(2006)來說，股價短線雖然上來一段，但是長期位置相對仍低，就是個長期業績成長及長線股價位置低基期並且有往上回升的機會，投資朋友可以多加注意。

圖／理財周刊提供

（錢冠州）

文章來源：理財周刊

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

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