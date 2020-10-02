基金與大戶減碼觀望 新散戶進場抄底

9月14日美元指數期貨完成轉倉後，終於完成中期反彈的底部，在上周(9月21日至25日)拉出長紅Ｋ，周漲幅1.7%，有機會突破今年3月的103.01高點拉回以來的下降壓力線，這個中期反彈可以視為多頭針對2011年5月72.7低點起漲以來的長期上升趨勢線做攻防戰。

今年9月的91.74低點跌破了這條九年上升趨勢線，如果這波中期反彈不能站穩二分之一的黃金分割率97.375點的話，則將來中期反彈結束後，仍不排除有測試91.74低點以下的可能性，原因在於自103.01高點拉回以來，雖然已經具備五小浪下跌結構，但是主跌浪卻是跌幅最少的一浪，不符合波浪鐵則，所以要提防延伸波的可能性發生。

川普還會再打反中牌 拉抬股市造勢

自從COVID-19疫情爆發以來，美國的確診人數持續創新高，至今已突破七百萬人確診，隨著確診人數的累積，美元指數從3月23日跌到9月1日，剛好五個月，迎來的是FAANG五大科技股的獲利了結賣壓，特別是蘋果與特斯拉的分拆，吸引了眾多小散戶搶進，接手對沖基金與大戶的籌碼，於是8月底的蘋果與特斯拉分拆引發科技股的賣壓，正好對稱九月初美元指數的反彈，11月美國總統大選前的避險，就是9月基金與大戶的投資主軸。

那麼資金重新配置調整完畢了嗎？首先下個小結論，就是全市場投資人大多相信，川普在最後一個月必然還會打反中牌，並且拉抬股市造勢，要同時達到這兩個目的，最簡單直接又有效的方法就是─中芯國際禁令，一旦中芯國際真的被禁，則聯電與台積電將啟動半導體，推升股市。

十月中旬多頭反攻？ 密切注意iPhone 12發表時間

從這個角度倒推資金配置的時間，現在就等華人圈的中秋、十一到雙十的連續假期前賣壓告一段落後，股市的賣壓就慢慢降低，然後等待蘋果的iPhone 12利多。

蘋果最快會在9月29日宣布新品發布會的時間(已截稿)，而iPhone 12系列何時亮相，官方屆時會給出最終的答案。感覺上，時間也很巧妙，說不定是庫克跟川普達成的默契，因為蘋果先前給供應鏈的展望是今年iPhone 12的備貨量最多是在七千五百萬至八千萬支，數量跟去年差不多，換言之，只要iPhone 12出台，引動果粉的超級換機潮啟動，科技股就可以滿血復活。

從蘋果(AAPL)股價的技術面可以發現，儘管分拆後拉回幅度超過20%，一度引發市場擔心進入技術性熊市疑慮，但近期多頭試圖守住季線築底，從20日均線扣抵的時間來看，iPhone 12的發表日期很有可能是10月12日前後，碰巧國安基金的季度開會時間也在那一天，10月中旬很有機會成為多頭反攻的時機。

疫情捲土重來 科技股迎來新的成長空間

但推升這波反彈的主力，不是前波調節的基金與大戶，而是沒看過熊市的新散戶。新散戶之所以敢於抄底蘋果，一個重要原因是近日歐美國家疫情反彈，讓散戶再度認為越來越多民眾又將居家辦公上學，觸發線上娛樂、遠程辦公、電商需求回升，加上11月的黑色星期五，令科技股迎來新的成長空間。

畢竟，四月以來科技股飆漲的一大重要邏輯，就是疫情推升遠距辦公教學需求激增，令科技股擁有高成長的想像空間。

機構法人第三季底結帳賣壓 第四季新的選股策略

如今這些曾經眼睜睜看著四月投資科技股賺快錢的機會擦肩而過的新散戶，心中暗暗的告訴自己：這次絕不能放過。所以這些沒有經歷過股災的新散戶，只在意有沒有短期賺錢的機會，哪還管基金與大戶九月減碼觀望美國總統大選的警示。

在台股，因為疫情相對受控制，加上美中科技戰的轉單效應，大股東並沒有明顯的申報轉讓動作，只有三大法人在上周(9月17日至25日)出現四月Ｖ型反彈以來的最大累積賣超1195億元，是自從7月28日加權指數見到13031高點後，天量天價引發三大法人五天賣超655.33億，是過去八周處在12000~13000點高位震盪期的最大賣超。

換言之，面對第三季底，機構法人採取結帳賣壓，順勢降低中秋與國慶連假風險之外，也代表第四季可能會有新的選股策略。

電子類股指數連跌八天，當然跟台積電有關，但問題是台積電弱勢，半導體族群會好到哪去，偏偏本周又有國際半導體展(9月23至25日)在南港舉行，不知道算不算是利多出盡。

技術線型轉弱 半導體利多出盡

總之，從上游IC的聯發科，設備的精材、家登，再到下游封測的旺矽、力成、同欣電的技術線型，漸漸轉弱，只要台積電持續整理，對於半導體族群恐怕將面臨利多出盡的獲利了結賣壓。

當然也不只半導體族群轉弱，高價股族群更是近期量縮格局的受害股，因此為了抵銷跌幅，從9月25日盤面來看，多頭似乎打算用領先拉回整理的金融股來階段性撐盤，但金融股今年4月的反彈並沒有突破前高，不是回升行情，因此當下的撐盤也不容易有多大的空間。

整體來說，接下來的選股方向，就是抓跌深反彈，如果跌得不夠深，自然就缺乏反彈的空間。

業績藍籌股量縮休息 IC設計高位補跌

自7月28日台積電連續兩天漲停板，帶動加權指數上漲到13031歷史新高點，業績藍籌股便進入到量縮休息，特別是以聯發科為首的IC設計族群，經歷了大盤1710億(不含盤後交易)新低量後，終於高處不勝寒，出現高位補跌跡象，跌破季線的業績股如：瑞昱、義隆電、聯陽、聯詠、力旺、世芯-KY、譜瑞-KY、立積、祥碩、信驊、傑力、矽力-KY、M31、神盾、矽創、致新、群聯等。

看起來就算iPhone 12問世，對於上述的個股扭轉技術面劣勢的效果也有限，說不定還會有美國總統大選前的利多不漲效應。

為什麼會這樣呢？其中可能的原因之一，川普9月23日在白宮記者會上被問及若未當選時是否會和平轉移政權，川普拒絕正面回答，僅表示：「我們不得不到時候看看會發生什麼。」川普還補充，「你們知道我一直強烈抱怨這些選票，這些選票就是一場災難。」

雖然這不是川普第一次發表對落選不承認的言論，四年前和希拉蕊競選美國總統時，川普也曾表示，如果輸給希拉蕊，他將不會接受落敗的結果。不過那次川普贏得了大選，如今全美多項民調顯示，川普支持度落後民主黨候選人拜登。

根據華盛頓郵報最新民調，拜登目前以51%比43%的支持率領先於川普，在大選關鍵州，拜登的支持率也大幅領先川普：拜登在密西根州領先8%，在威斯康辛州和賓州領先7%，在亞利桑那州和佛羅里達州領先5%。

所以台股最大的風險不在iPhone 12何時問世，銷售量多少，台股最大的風險在於最支持台灣的川普如果落選的話，而且又不願第一時間和平轉移政權。

（洪寶山）

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

文章來源：理財周刊

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