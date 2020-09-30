台股Q3旺 節後迎榮景

台股30日在晶圓雙雄領軍，終場小漲47點以12,515點作收，為台股第三季正式畫下句點，儘管中美對峙不斷，9月台股僅小跌75點、0.6％，但統計第三季則上漲894點、7.7％。而10月因逢中秋、國慶等連假影響，但有蘋果新機發表、台積電及大立光法說及美國總統大選做多等，專家研判節後上漲機率不看淡。

台股第三季漲勢驚人，不少DR及能源股搖身一變成飆股，其中，明輝-DR漲幅523％居冠，成最大黑馬。另有科風、美德醫療-DR及達能等，股價均翻3倍飆漲。若以市值增加金額觀察，台積電9月17日除息2.5元大灑648億銀彈後，單季市值仍大增3.11兆居冠，聯電1,546億元排名第二；此外，台達電、聯發科、欣興、瑞昱、合一、豐泰及世界先進市值均逾300億元，成為強勢股的領頭羊。

展望第四季行情，美國總統大選是現階段影響國內外股市的一大變數。宏遠投顧研究部副總陳國清指出，雖然以往美股在美總統大選前一個月可能出現小幅下跌，但選前股市大跌不利總統連任；因9月美股已下跌一段，推論現任總統川普力拚連任，應會大力做多，美股10月止跌反彈的機會大。台股以美股馬首是瞻，短線受中秋節變盤說影響，陷盤整及壓抑，待美股修正完畢，有機會隨之反彈。

陳國清表示，台股在中秋及國慶日前壓抑，將有機會在節慶後出現上漲，尤其外資今年以來賣超近7千億元，若美股出現像樣反彈，外資重新回補台股的機會將大增，屆時台股可望在節慶過後迎接反彈行情；預期下周加權指數區間點位在12,300～12,800點，而整體10月則在12,000～13,000點間。

富邦投顧董事長蕭乾祥指出，美大選在即，全球股市波動加劇，然中秋節過後將逢大立光及台積電雙王法說會，由於第三季匯率大幅升值，這二檔重量級公司的匯兌及毛利率變化動見觀瞻，所幸第三季蘋果拉貨啟動，預估蘋概股對第四季展望仍屬樂觀，台股以中性偏多態度視之。

台新投顧副總經理黃文清表示，台股本周上演跌深反彈，在中秋節過後又有國慶日假期緊鄰，導致買盤態度不積極，需待約10月中旬，有機會隨蘋果新機發表，以及台積電法說等正面因素帶動，然由於美國大選為一大變數，預期現階段格局呈區間震盪，靜待選舉日後有機會再創新高。