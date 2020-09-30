Mini LED商機夯 PCB廠得利

蘋果即將推出Mini LED背光產品，電視品牌廠也陸續導入Mini LED，先前亦有廠商推出Mini LED筆電，相關商機逐步顯現。法人預期，PCB廠如泰鼎-KY（4927）、志超（8213）、欣興（3037），以及直指美系客戶的臻鼎-KY（4958）、健鼎（3044）等板廠將是受益者。

泰鼎產品組合有將近五成來自Home（家用）相關，其中TV板今年來需求不錯，法人表示，泰鼎客戶以日韓品牌為主，其中配合主力韓系客戶發展，從TFT、QLED、8K、The Wall都有做，該客戶下半年規劃推出的65吋Mini LED電視新品，泰鼎做為獨家控制板和背光源板PCB供應商，推估10月會開始交貨Mini LED相關板材，可望是不小的成長動能。

此外，法人進一步指出，上半年受惠宅經濟需求，加上疫情過後急於建立安全庫存，泰鼎出貨暢旺，下半年預期是維持傳統旺季水準，而明年韓系客戶預計會推出多款大尺寸Mini LED背光電視，同時為搶攻市占率，也開始鎖定東奧商機備戰、預定產能，預估泰鼎將受惠、營運保持成長態勢。

志超則表示，顯示器是公司很重要的產品線，絕對不會缺席Mini LED產業鏈，同時也強調，志超Mini LED已經不在研發階段，市面上看到相關應用的產品，多少都有志超的痕跡。

臻鼎今年在淮安擴充超薄線路板，市場認定是為因應主力美系客戶的Mini LED高階平板或筆電所需，不過臻鼎不對單一客戶或產品做評論，僅表示相較市場常提的電視、電競螢幕等，臻鼎所投入研發，適用更小顯示屏、更精密、更輕薄的產品，其技術門檻更高。另一有機會切入同供應鏈的健鼎，也未證實後續應用為何，只表示有開始佈局Mini LED相關產品的送樣認證，最快也要到明年第一季才會放量。

Mini LED商機亦延伸到設備廠，AOI設備廠牧德表示，有推出Mini LED PCB的量測／外觀全檢設備，不過現階段該技術才要起步，預期今年火花不大，但確實是接下來的主流，未來量一定會放大，不過Mini LED仍是過渡產品，大概會持續一到兩年的過渡期，之後還是有可能被Micro LED給替代。

業者指出，台灣Mini LED發展較快也較好，然而單價貴是市場要共同克服的問題，不過雖然挑戰仍在，但愈來愈多品牌廠導入Mini LED技術，預期普及速度越快，將有更多供應鏈投入，可加速帶動技術提升及成本優化。