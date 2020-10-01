10/4台股新一周展望 法人看好族群出列

台新投顧 ｜ 指數高點上看12,700點

台股9/30季底收盤指數為12,515.61點，較9/25的12,232.91點累計上漲282.70點，上周漲幅為2.31％。台新投顧研判本周指數將在12,000～12,700點區間震盪，看好八大題材類股，包含：5G手機股、筆電股、板卡股、資產股、鋼鐵股、塑化股、汽車股、航運股等。

台新投顧分析指出，近期影響台股三項國內外利多因素，包含：1.蘋果iPhone 12新品即將發表，有利於相關蘋果供應鏈廠商業績表現。2.各國央行持續寬鬆政策。3.第三季電子產業營運旺季。

但台新投顧也提醒要留意三項國內外利空因素，包含：1.美國大選及台海局勢之不確定性。2.上市櫃公司第三季財報匯損疑慮增加。3.美國對中芯禁令，後續影響待觀察。

大展投顧｜看好晶圓代工、驅動IC等五類股

台股上周各類股漲跌互見，以汽車類指數上漲4.26％最強勢，油電燃氣類指數下跌0.10％最弱勢。大展投顧本周看好五大題材類股，包含：晶圓代工股、驅動IC股、蘋概股、太陽能股、海運股等，預期本周指數在12,144～12,548點區間震盪。

大展投顧彙整資訊分析指出，近期四項國內外利多因素：

1.中國9月製造業PMI升至51.5優於預期。

2.美國眾議院民主黨，規模高達約2.4兆美元，市場認為選前仍有機會過關。

3.進入消費旺季，中國十一長假有望次繼內需市場，亞馬遜及蘋果新品陸續推出，全球消費有望增溫。

4.台灣經濟研究院9/29公布2020年8月製造業景氣概況，整體製造業景氣信號值11分，景氣燈號結束先前連續五個月呈現衰退的藍燈，轉為代表低迷的黃藍燈。

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