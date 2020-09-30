台股節後餘生還是寸草不生？專家洩口風

今天是美國總統大選的首場辯論會，廣受世界所矚目。我一邊看台股一邊收看辯論直播，看到一半，我直接形容川普與拜登兩人，上演了一場「K、T、V」真人時境秀，不過兩個人不是在深情對唱，根本是在搶麥大作戰，瘋狂切對方的歌，然後插播自己的招牌主題曲，兩人越唱越高調，主持人也攔不住，華爾街媒體直接用「Annoyed」形容，也就是感覺惱人、煩人的意思。說真的，我覺得台灣的總統辯論都還比較有素質。

同時，我說「K、T、V」也總結了他們對於美國經濟與股市的看法，拜登說美國的經濟現況，是呈現「K」型復甦，這是引用摩根大通的敘述，說明疫情過後，有部份的產業恢復得越來越好，但是有另一部份的產業卻是趴在地上，營運狀況慘兮兮。但兩個人把責任「T」(踢)來「T」(踢)去，拜登說川普做得不夠好，川普說民主黨來做，也不會比較好，然後川普反駁拜登K型的說法，說經濟與股市會在他任期下，繼續呈「V」型反轉，只會越來越好，兩位真的是大唱了一場男人KTV。

我認為川普選上，對股市絕對是好的，但是川普今天的辯論表現是差強人意，開高走低，就像美國小道瓊期貨一樣。川普對很多問題都沒有正面回答，媒體最好奇的個人稅務問題也打模糊仗，拜登表現反而穩扎穩打，所以華爾街對今天的川普很失望，美國期貨才會下殺，反觀拜登概念股，也就是新能源與太陽能相關的類股，在今天都有不錯的表現。

對台股而言，很多人想知道中秋節後，是「節」後餘生，還是寸草不生，我認為不管選情如何變化，台股前景都相當好。因為台股護國神山台積電有很多潛在的利多還沒有發酵，像是輝達顯示卡RTX系列發生瑕疵閃退的事件，我大膽推論與三星代工的晶片脫離不了關係；還記得蘋果iPhone6S晶片，當初是分給台積電與三星代工，三星雖然用更先進的製程，但是採用台積電晶片的iPhone6S效能與續航力硬是比三星晶片的iPhone6S好，蘋果官方還跳出來認證，結果蘋果從此之後的晶片訂單通通給台積電，三星邊都沾不上。

這次輝達的顯示卡的事件，會不會也讓台積電吃下以後輝達訂單？我大膽假設，小心求證，咱們拭目以待！

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

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（中時新聞網 吳美觀）

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