3大法人齊買超 台股周線翻紅、Q3漲894點

台股長假效應買盤縮手 狹幅震盪重返12500點

外資等三大法人周三（9/30）全數買超，合計買超台股59.38億元。包括自營商買超7.74億元，投信買超2.6億元及外資及陸資買超49.04億元。

美股反彈氣勢暫歇，台股今天在中秋節假期前觀望氣氛濃厚，買盤縮手而量能萎縮情況下，仍在狹幅震盪中續漲，重回12500點之上。

加權指數終場收在12515.61點，上漲47.88點，成交值新台幣1361.01億元，8大類股當中塑化、造紙、營建、金融下跌，電子在內的其餘各類股均上漲。

蘋概3雄股價都小漲，台積電收433元，小漲0.46%。大立光收3360元，上漲0.45%。鴻海收77.4元，上漲0.52%。

再生-KY、千興、倫飛、誠研等低價股漲停。

群益投顧分析師廖健佑表示，台股波段漲勢落後美股，雖然美股反彈之後出現回跌，但仍帶動台股持續反彈，並守住12500點附近位置，因中秋節長假後還有雙十國慶假期，若長假期間美股下跌，收假後台股還是可能會補跌，所以今天市場觀望氣氛濃厚，須等雙十節假期過後，台股才有機會出量上攻。

廖健佑指出，台積電法說會預計在10月中舉行，半導體產業展望對整體市場的影響動見觀瞻；股王大立光的法說可望成為蘋果iPhone供應鏈獲利的指標，都是台股近期即將遇到的大事。

另外，因美國制裁中芯，是否造成8吋廠轉單效應，也是投資人關心議題，但因聯電本益比相對台積電、世界先進為低，短線受到市場資金青睞。

美國總統川普與民主黨總統候選人拜登今天舉行首場辯論，綠色新政也是議題之一，廖健佑認為，太陽能、電動車題材也可留意。

（中央社）

《盤後解析》台股周線翻紅、Q3勁揚894點

美股周二小幅漲跌，台股今日在中秋節四天連假前成交清淡，但多頭藉著拉抬台積電(2330)等大型電子權值股，集中市場收高47.88點至12515.61點；本周僅三個交易日，量縮仍漲了282.7點，周線翻紅。9月一整月震盪，單月小跌75.84點。今日也收季線，相較6月30日指數收11621.24點，第三季大漲了894.37點。

在美國總統大選首場電視辯論倒數計時前、美股漲跌互現，道瓊工業指數小跌，費城半導體微升，最終美股四大指數漲跌幅在-0.48%至+0.22%。其中，AMD、NVIDIA、高通、INTEL、APPLE、美光漲幅超過2%，台積電ADR上漲0.07%。

台股今日在台積電、聯電(2303)續攻，集中市場開高走高，盤中一度大漲百點，最高攻上12568點，雖尾盤漲點收斂，仍收高了47.88點，成交值則只有1361億元。本周周線翻紅，醞釀下周增量再攻季線。

周五，美股連3漲之後下跌，但費城半導體指數逆勢小漲，台積電ADR上漲0.07%；台積電今股價開低後翻紅，成為台股在中秋節連假前的撐盤主將。外資周二再買超台積電2194張，累計連三天來買超7225張。

台積電預計將於下周四(10月8日)公布9月營收，並將於國慶日連假後，於10月15日(星期四)召開線上法說會，公布第三季財報以及第四季展望，外資預期第四季業績仍維持高檔。台積電今日再度成為台股撐盤主將，十月中的法說會也仍牽動台股多空發展。

台積電今早引領電子股上攻，晶圓代工股全線上攻，聯電、世界先進(5347)也聯袂走高，傳產的汽車像是和泰車(2207)續飆，大型權值股早盤走穩向上，帶動台股量縮走揚。另外，電子次族群以茂迪(6244)漲停帶領，並帶動櫃買市場同步上攻。

台股上周大跌，且跌破季線，一周共計大跌642.71點，主要是台積電除息行情不如預期，上周台積電股價一路走跌。上周五，台股收盤為12232.91點，在月、季線之下。

本周隨著美國可能制裁中芯，預期轉單效應，台積電股價止跌反彈，也帶動台股本周回穩反彈，今日收盤，加權指數回到12500點之上，相較上周五收盤的12232.91點共反彈282.7點。今日也收月線，8月31日，台股收盤為12591.45點，9月全月小跌75.84點。台股於7月大漲了1043.56點，8月及9月則是都微跌，累計2020年第三季，台股大漲了894.37點。

台股即將進入中秋與國慶連假，市場觀望美國總統選前辯論，今日維持低量，台股仍收漲。今日美國總統候選人將進行第一場辯論，美股電子盤開高後壓回，日股收低，港股則上揚，亞股走勢不一，台股仍相對強勢。

（時報資訊 沈培華）