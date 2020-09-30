10月08日一分鐘強弱勢股

10月08日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

茂迪

(6244)

9.99

太陽能族群再度轉強，技術線型多頭排列，股價穩居其上

國碩

(2406)

9.97

族群齊揚，股價隨之拉長紅K、帶量衝破5日線，高檔震盪

太極

(4934)

9.83

電池、電站、SiC營運三箭頭確立，預計SiC明年Q1量產

綠電

(8440)

9.76

再生能源當道，股價拉長紅K收復5日線，技術面多頭排列

合騏

(8937)

9.76

股價帶量衝高、挑戰整理區間上緣；KD值與短中均線翻揚

聚和

(6509)

7.87

受惠電池電解液報價創高，Ｈ2營運看俏，獲利受市場期待

豪展

(4735)

6.92

防疫商品熱，接單爆滿、產能排至年底，H2獲利可望跳高

碩禾

(3691)

6.54

太陽能族群集體放晴，終結股價連3黑窘境、重返5日線

胡連

(6279)

6.52

全球車市Q3逐步回溫，Q4車聯網連接器出貨增，股價轉強

亞德客-KY

(1590)

6.37

外資近日多站買方、昨買超503張，股價收復季線、5日線

製表：方歆婷

10月08日一分鐘弱勢股

公司

跌幅
(%)

弱勢原因

康全電訊

(8089)

 6.01

月線壓力重，賣盤假期前小幅調節，股價再度失守5日線

矽力-KY

(6415)

 5.8

遭列警示股；外資節前轉賣超百餘張，股價陷短均糾結區

優群

(3217)

 3.72

外資賣超477張，投信近日也多站賣方；技術面趨勢不妙

嘉澤

(3533)

 3.56

股價漲多回測5日線支撐；外資小幅調節、賣超857張

旺玖

(6233)

 3.45

外資小幅調節397張，股價小幅拉回，惟仍居各均線上

南六

(6504)

3.3

技術線型不妙，季線趨勢有下彎跡象，短均線則全面向下

申豐

(6582)

 3.13

外資假期前調節、賣超近600張；股價近期處整理區間內

正隆

(1904)

 3.07

賣盤調節，超前部署綠電之題材暫熄火；KD趨勢不妙

浩鼎

(4174)

 3.03

授權與併購案利多反映後，賣盤小幅調節，月線得而復失

國揚

(2505)

 2.19

外資連2日站在賣方、共賣超2,495張；5日線再度失守

製表：方歆婷

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工商時報 方歆婷

證券產業新聞中心-證券組