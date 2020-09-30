10月08日一分鐘強弱勢股
10月08日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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茂迪
(6244)
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9.99
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太陽能族群再度轉強，技術線型多頭排列，股價穩居其上
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國碩
(2406)
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9.97
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族群齊揚，股價隨之拉長紅K、帶量衝破5日線，高檔震盪
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太極
(4934)
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9.83
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電池、電站、SiC營運三箭頭確立，預計SiC明年Q1量產
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綠電
(8440)
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9.76
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再生能源當道，股價拉長紅K收復5日線，技術面多頭排列
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合騏
(8937)
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9.76
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股價帶量衝高、挑戰整理區間上緣；KD值與短中均線翻揚
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聚和
(6509)
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7.87
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受惠電池電解液報價創高，Ｈ2營運看俏，獲利受市場期待
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豪展
(4735)
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6.92
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防疫商品熱，接單爆滿、產能排至年底，H2獲利可望跳高
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碩禾
(3691)
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6.54
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太陽能族群集體放晴，終結股價連3黑窘境、重返5日線
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胡連
(6279)
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6.52
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全球車市Q3逐步回溫，Q4車聯網連接器出貨增，股價轉強
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亞德客-KY
(1590)
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6.37
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外資近日多站買方、昨買超503張，股價收復季線、5日線
製表：方歆婷
10月08日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅
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弱勢原因
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康全電訊
(8089)
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6.01
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月線壓力重，賣盤假期前小幅調節，股價再度失守5日線
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矽力-KY
(6415)
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5.8
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遭列警示股；外資節前轉賣超百餘張，股價陷短均糾結區
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優群
(3217)
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3.72
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外資賣超477張，投信近日也多站賣方；技術面趨勢不妙
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嘉澤
(3533)
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3.56
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股價漲多回測5日線支撐；外資小幅調節、賣超857張
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旺玖
(6233)
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3.45
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外資小幅調節397張，股價小幅拉回，惟仍居各均線上
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南六
(6504)
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3.3
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技術線型不妙，季線趨勢有下彎跡象，短均線則全面向下
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申豐
(6582)
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3.13
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外資假期前調節、賣超近600張；股價近期處整理區間內
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正隆
(1904)
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3.07
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賣盤調節，超前部署綠電之題材暫熄火；KD趨勢不妙
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浩鼎
(4174)
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3.03
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授權與併購案利多反映後，賣盤小幅調節，月線得而復失
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國揚
(2505)
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2.19
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外資連2日站在賣方、共賣超2,495張；5日線再度失守
製表：方歆婷
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