10月07日一分鐘強弱勢股
10月07日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅（％）
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強勢原因
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倫飛（2364）
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10
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8月營收0.82億元，寫雙增佳績、EPS 0.07元，等待9月營收出爐
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正達（3149）
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9.96
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傳大陸玻璃價漲、二線蘋概供應鏈加溫，成交量創逾一年來新高
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大中（6435）
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9.93
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MOSFET族群強強滾，9月營收2.6億元，創單月歷史新高，股價連三紅
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富鼎（8261）
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9.92
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受惠PC、NB及Chromebook拉貨潮，9月營收3.13億元，改寫歷史新高
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亞太電（3682）
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9.87
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傳5G服務本月中下旬開台，搶賺iPhone財，外資連三日買超
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安國（8054）
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9.86
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IC設計龍頭聯發科領漲，9月營收1.33億元，創22個月來新高
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麗臺（2465）
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9.86
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與展碁國際合作推廣AI一體機方案，股價攻漲停、重返15元大關
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匯鑽科（8431）
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8.47
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受惠客戶蘋果全面改用Type-C，8月起訂單轉旺，股價衝70元大關
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蔚華科（3055）
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8.38
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5G時代來臨，Wintest、NI兩大產品銷售暢旺、營運轉佳，股價連六紅
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欣陸（3703）
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8.22
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房市買氣旺、旗下建案熱銷，股價、成交量齊創歷史新高
製表：鄭郁平
10月07日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅（％）
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弱勢原因
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科風（3043）
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9.99
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6日列警示股、8月EPS -0.02元，股價淨值比逾10倍，股價連三黑
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台燿（6274）
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9.82
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大陸基地台拉貨動能放緩，9月營收12.35億元，月減、年減近兩成
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驊宏資（6148）
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8.84
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轉機題材爆發，股價今年來漲逾五成後拉回，等待9月營收出爐
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金麗科（3228）
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6
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9月營收寫雙增成績，惟外資連兩日賣超，股價跌破5日均線
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首利（1471）
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5.55
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近三個月大漲138％，9月底創逾兩年來新高後拉回，股價連三黑
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東科-KY（5225）
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5.28
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近一周股價飆漲近十元、創波段新高，6日列注意股，股價拉回
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康全電訊（8089）
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4.36
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上櫃僅兩周，股價波動劇烈，股價7日跌破上櫃首日最低價62.8元
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鈺邦（6449）
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3.87
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9月營收創新高，股價連三紅後遇沉重賣壓，跌破5日線、月線
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中裕（4147）
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3.74
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9月營收僅40.3萬元，月減、年減近一倍，股價跌破5日均線
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福華（8085）
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3.73
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股價近三個月上漲34.6％，創逾兩年新高後拉回，失守5日線
製表：鄭郁平
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