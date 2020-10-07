10月07日一分鐘強弱勢股

10月07日一分鐘強勢股

公司

漲幅（％）

強勢原因

倫飛（2364）

10

8月營收0.82億元，寫雙增佳績、EPS 0.07元，等待9月營收出爐

正達（3149）

9.96

傳大陸玻璃價漲、二線蘋概供應鏈加溫，成交量創逾一年來新高

大中（6435）

9.93

MOSFET族群強強滾，9月營收2.6億元，創單月歷史新高，股價連三紅

富鼎（8261）

9.92

受惠PC、NB及Chromebook拉貨潮，9月營收3.13億元，改寫歷史新高

亞太電（3682）

9.87

傳5G服務本月中下旬開台，搶賺iPhone財，外資連三日買超

安國（8054）

9.86

IC設計龍頭聯發科領漲，9月營收1.33億元，創22個月來新高

麗臺（2465）

9.86

與展碁國際合作推廣AI一體機方案，股價攻漲停、重返15元大關

匯鑽科（8431）

8.47

受惠客戶蘋果全面改用Type-C，8月起訂單轉旺，股價衝70元大關

蔚華科（3055）

8.38

5G時代來臨，Wintest、NI兩大產品銷售暢旺、營運轉佳，股價連六紅

欣陸（3703）

8.22

房市買氣旺、旗下建案熱銷，股價、成交量齊創歷史新高

製表：鄭郁平

10月07日一分鐘弱勢股

公司

跌幅（％）

弱勢原因

科風（3043）

9.99

6日列警示股、8月EPS -0.02元，股價淨值比逾10倍，股價連三黑

台燿（6274）

9.82

大陸基地台拉貨動能放緩，9月營收12.35億元，月減、年減近兩成

驊宏資（6148）

8.84

轉機題材爆發，股價今年來漲逾五成後拉回，等待9月營收出爐

金麗科（3228）

6

9月營收寫雙增成績，惟外資連兩日賣超，股價跌破5日均線

首利（1471）

5.55

近三個月大漲138％，9月底創逾兩年來新高後拉回，股價連三黑

東科-KY（5225）

5.28

近一周股價飆漲近十元、創波段新高，6日列注意股，股價拉回

康全電訊（8089）

4.36

上櫃僅兩周，股價波動劇烈，股價7日跌破上櫃首日最低價62.8元

鈺邦（6449）

3.87

9月營收創新高，股價連三紅後遇沉重賣壓，跌破5日線、月線

中裕（4147）

3.74

9月營收僅40.3萬元，月減、年減近一倍，股價跌破5日均線

福華（8085）

3.73

股價近三個月上漲34.6％，創逾兩年新高後拉回，失守5日線

製表：鄭郁平

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工商時報 鄭郁平