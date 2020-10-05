10月5日一分鐘強弱勢股
10月05日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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矽力-KY(6415)
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9.97
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8月營收達11.91億元創新高，市場期待9月營收
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康那香(9919)
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9.95
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美國總統川普染疫，口罩需求攀升，防疫類股股價再起
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合世(1781)
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9.94
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額溫槍、血壓計出貨旺，Q2轉盈，每股盈餘0.35元
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圓剛(2417)
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9.92
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受惠遠距商機，9月營收續攀歷史高峰，Q4將優於Q3
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恆大(1325)
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9.88
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口罩供應商，因川普夫婦染上新冠肺炎題材而重啟漲勢
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達能(3686)
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9.87
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綠電市場商機可觀，多晶矽價格漲，8 月營收創14個月新高
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聚隆(1466)
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9.86
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聚隆改生產熔噴不織布、口罩，加入國家隊，訂單排到年底
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裕民(2606)
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9.85
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散裝航運步入Q4傳統旺季，BDI指數轉強，有利營運
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太景*-KY(4157)
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9.84
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流感抗病毒新藥，向FDA遞交臨床試驗許可申請
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南六(6504)
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9.81
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新機台加入生產，口罩日產能已拉高至350萬片，營運加溫
製表：王淑以
10月5日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅
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弱勢因素
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大江(8436)
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9.29
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9月營收6.44億元，月減15%，營收不如預期
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合正(5381)
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6.81
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營運低迷，8月稅前淨損3.5萬元，稅後淨損3.5萬元
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華上(6289)
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6.61
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公告8月營運，稅後淨損700萬元，每股淨損0.07元
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首利(1471)
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5.74
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電競產品布局發酵，8月稅後純益3000萬元，利多出盡
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裕國(8905)
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5.31
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裕國二代爆兄弟鬩牆，公司派大勝，但投資人疑慮
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喬鼎(3057)
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3.83
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凌陽擬斥1000萬元參與私募，但利多出盡，股價回檔
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德宏(5475)
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3.51
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為PCB上游玻纖布8月營收創近23年同期新低
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盈正(3628)
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3.42
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營運頹勢，8月營收1.92億元，年減10.42%
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寶得利(5301)
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3.23
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為旅遊業者因疫情的衝擊下正進行三方向轉型，但營運仍虧損
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杏輝(1734)
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3.06
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衛福部食藥署公告嚴重違反GMP（藥品優良製造作業規範）
製表：王淑以
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