10月5日一分鐘強弱勢股

10月05日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

矽力-KY(6415)

9.97

8月營收達11.91億元創新高，市場期待9月營收

康那香(9919)

9.95

美國總統川普染疫，口罩需求攀升，防疫類股股價再起

合世(1781)

9.94

額溫槍、血壓計出貨旺，Q2轉盈，每股盈餘0.35元

圓剛(2417)

9.92

受惠遠距商機，9月營收續攀歷史高峰，Q4將優於Q3

恆大(1325)

9.88

口罩供應商，因川普夫婦染上新冠肺炎題材而重啟漲勢

達能(3686)

9.87

綠電市場商機可觀，多晶矽價格漲，8 月營收創14個月新高

聚隆(1466)

9.86

聚隆改生產熔噴不織布、口罩，加入國家隊，訂單排到年底

裕民(2606)

9.85

散裝航運步入Q4傳統旺季，BDI指數轉強，有利營運

太景*-KY(4157)

9.84

流感抗病毒新藥，向FDA遞交臨床試驗許可申請

南六(6504)

9.81

新機台加入生產，口罩日產能已拉高至350萬片，營運加溫

製表：王淑以

10月5日一分鐘弱勢股

公司

跌幅

弱勢因素

大江(8436)

9.29

9月營收6.44億元，月減15%，營收不如預期

合正(5381)

6.81

營運低迷，8月稅前淨損3.5萬元，稅後淨損3.5萬元

華上(6289)

6.61

公告8月營運，稅後淨損700萬元，每股淨損0.07元

首利(1471)

5.74

電競產品布局發酵，8月稅後純益3000萬元，利多出盡

裕國(8905)

5.31

裕國二代爆兄弟鬩牆，公司派大勝，但投資人疑慮

喬鼎(3057)

3.83

凌陽擬斥1000萬元參與私募，但利多出盡，股價回檔

德宏(5475)

3.51

為PCB上游玻纖布8月營收創近23年同期新低

盈正(3628)

3.42

營運頹勢，8月營收1.92億元，年減10.42%

寶得利(5301)

3.23

為旅遊業者因疫情的衝擊下正進行三方向轉型，但營運仍虧損

杏輝(1734)

3.06

衛福部食藥署公告嚴重違反GMP（藥品優良製造作業規範）

製表：王淑以

 

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工商時報 王淑以

證券產業新聞中心-證券組