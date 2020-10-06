10月06日一分鐘強弱勢股
10月06日一分鐘強勢股
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名稱
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漲幅(%)
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強勢原因
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盛達(3027)
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9.95
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多方買盤押寶業績成長題材，股價帶量強彈，成功站回月線之上
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淳安(6283)
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9.94
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搶攻車載鏡頭模組商機點火，股價創波段新高，KD指標高檔鈍化
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元晶(6443)
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9.89
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綠能題材成資金競逐焦點，法人買盤加持，登30元整數大關
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亞洲藏壽司(2754)
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9.88
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資金調節壓力暫歇，重啟吸金動能，股價連兩日反彈向上
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矽力-KY (6415)
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9.87
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９月營收續創新高，連兩日漲停上演慶祝行情，穩坐股后寶座
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精英 (2331)
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9.82
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遠距商機及旺季效應加持，股價帶量噴出，沿五日線上攻
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上緯投控(3708)
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9.72
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9月營收登頂，風電題材重獲買盤青睞，KD指標交叉向上
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一詮(2486)
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9.65
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業績持穩向上，9月營收突破4億大關，股價跳空收復月線
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佳邦(6284)
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7.94
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5G商機看俏，射頻元件、天線需求暢旺，外資買盤加持
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昇佳電子(6732)
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6.71
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感測器產品打入陸、韓系手機品牌廠，股價連四日收紅
製表：陳昱光
10月06日一分鐘弱勢股
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名稱
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跌幅(%)
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弱勢原因
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泰金寶-DR (9105)
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9.94
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DR族群溢價收斂壓力沉重，再度打落跌停，KD指標向下
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友佳-DR (912398)
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9.91
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追價力道不足，了結賣壓湧現，漲停慘變跌停，股價大洗三溫暖
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神州-DR (910861)
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6.87
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股價修正態勢未歇，惟終結連六日跌停，爆1.4萬張換手量
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美德醫療-DR (9103)
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4.64
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處置股票成交動能大減，維持弱勢整理格局，KD指標下彎
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易發(6425)
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4.40
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防疫概念股漲勢熄火，股價衝高拉回，失守五日均線
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生華科(6492)
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4.07
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抗疫新藥臨床實驗邁向第二階段，利多消息不漲，月線得而復失
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旺玖(6233)
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3.67
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外資減持部位，股價高檔修正，連三日走跌，KD指標向下
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晶碩(6491)
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3.47
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營收創高題材失靈，未能支撐反彈態勢，短打資金下車了結
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圓展(3669)
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3.08
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月線反壓沉重，營收登頂利多不敵調節賣盤，延續弱勢整理格局
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泰博(4736)
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2.53
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三大法人偏空操作，壓抑股價反彈力道，月線得而復失
製表：陳昱光
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