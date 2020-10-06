10月06日一分鐘強弱勢股

10月06日一分鐘強勢股

名稱

漲幅(%)

強勢原因

盛達(3027)

9.95

多方買盤押寶業績成長題材，股價帶量強彈，成功站回月線之上

淳安(6283)

9.94

搶攻車載鏡頭模組商機點火，股價創波段新高，KD指標高檔鈍化

元晶(6443)

9.89

綠能題材成資金競逐焦點，法人買盤加持，登30元整數大關

亞洲藏壽司(2754)

9.88

資金調節壓力暫歇，重啟吸金動能，股價連兩日反彈向上

矽力-KY (6415)

9.87

９月營收續創新高，連兩日漲停上演慶祝行情，穩坐股后寶座

精英 (2331)

9.82

遠距商機及旺季效應加持，股價帶量噴出，沿五日線上攻

上緯投控(3708)

9.72

9月營收登頂，風電題材重獲買盤青睞，KD指標交叉向上

一詮(2486)

9.65

業績持穩向上，9月營收突破4億大關，股價跳空收復月線

佳邦(6284)

7.94

5G商機看俏，射頻元件、天線需求暢旺，外資買盤加持

昇佳電子(6732)

6.71

感測器產品打入陸、韓系手機品牌廠，股價連四日收紅

製表：陳昱光

10月06日一分鐘弱勢股

名稱

跌幅(%)

弱勢原因

泰金寶-DR (9105)

9.94

DR族群溢價收斂壓力沉重，再度打落跌停，KD指標向下

友佳-DR (912398)

9.91

追價力道不足，了結賣壓湧現，漲停慘變跌停，股價大洗三溫暖

神州-DR (910861)

6.87

股價修正態勢未歇，惟終結連六日跌停，爆1.4萬張換手量

美德醫療-DR (9103)

4.64

處置股票成交動能大減，維持弱勢整理格局，KD指標下彎

易發(6425)

4.40

防疫概念股漲勢熄火，股價衝高拉回，失守五日均線

生華科(6492)

4.07

抗疫新藥臨床實驗邁向第二階段，利多消息不漲，月線得而復失

旺玖(6233)

3.67

外資減持部位，股價高檔修正，連三日走跌，KD指標向下

晶碩(6491)

3.47

營收創高題材失靈，未能支撐反彈態勢，短打資金下車了結

圓展(3669)

3.08

月線反壓沉重，營收登頂利多不敵調節賣盤，延續弱勢整理格局

泰博(4736)

2.53

三大法人偏空操作，壓抑股價反彈力道，月線得而復失

製表：陳昱光

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工商時報 陳昱光

證券產業新聞中心-證券組