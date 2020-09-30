中秋前觀望 18檔勇股照亮長假

台股今（30日）加權股價指數收盤報12,515.61點，漲47.88點，漲幅0.38%，成交量為1,361.02億。

據業內初步統計，上市、櫃股票計億麗、國碩、達輝-KY、進泰電子……等18檔強勢漲停板，在中秋連假前買氣不墜，守住盤市。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅7％以上的有17檔，前10名為億麗 (2443)、國碩 (2406)、倫飛 (2364)、東科-KY (5225)、誠創 (3536)、誠研 (3494)、中福 (1435)、華上 (6289)、千興 (2025)以上皆漲停，還有一檔為太極 (4934)。

今日有5檔超過5％跌幅，跌幅前10名有泰金寶-DR (9105)、越南控-DR (9110)、精熙-DR (9188)3檔跌停，其他還有矽力-KY (6415)、東明-KY (5538)、嘉澤 (3533)、南六 (6504)、申豐 (6582)、正隆 (1904)及基勝-KY (8427)。

上市成交量前10名個股有聯電 (2303)、群創 (3481)、長榮 (2603)、華邦電 (2344)、中興電 (1513)、友達 (2409)、欣興 (3037)、圓剛 (2417)、聯合再生 (3576)及力麗 (1444)。

上櫃有21檔7％以上漲幅，其中前10名為達輝-KY (5276)、進泰電子 (3465)、茂迪 (6244)、及成 (3095)、大略-KY (4804)、元隆 (6287)、尚茂 (8291)、合騏 (8937)、綠電生 (8440)以上9檔漲停，其他還有牧東 (4950)。

今日上櫃有7檔股票有5％以上的大跌，前10檔辣椒 (4946)1檔跌停，其他有泰偉 (3064)、唐鋒 (4609)、鑫創電子 (6680)、康全電訊 (8089)、洛碁 (8077)、新零售 (3085)、燦星旅 (2719)、優群 (3217)及全譜 (6228)。

上櫃成交量前10名為九豪 (6127)、南仁湖 (5905)、茂迪 (6244)、創惟 (6104)、世界 (5347)、廣運 (6125)、頎邦 (6147)、碩禾 (3691)、同致 (3552)及聚和 (6509)。