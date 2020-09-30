今日焦點股 重點摘要

今（9/30）日熱門焦點股如下：

（1）日系外資預估，代工廠廣達今年第3季筆電出貨將季增逾20%，並看好遠距辦公和Chromebook需求將延續到2021年上半年，重申優於大盤評等和目標價88元。

廣達股價今天盤中最高來到75.2元、漲幅約0.94%，成交量超過3000張。

日系外資發布研究報告分析，廣達今年第2季筆電出貨季增99%至1450萬台，已墊高基期，但第3季出貨仍有望季增超過20%，優於原本預測。今年前8月廣達筆電出貨3370萬台、年增54.6%，已快追上2019年全年出貨3510萬台。

日系外資表示，廣達認為今年第3季成長動能來自主流筆電新機種和線上教學採用的Chromebook需求，尤其Chromebook是今年以來出貨主要推手，第2季占廣達整體筆電出貨約20%，推估第3季占比將上看30%。

由於遠距需求極強，日系外資觀察，廣達Chromebook已出現部分零組件缺貨現象，包括控制IC、電源管理晶片、低階中央處理器等，目前仍無法滿足所有訂單。

值得注意的是，Chromebook訂單屬於專案性質，即使零組件缺料，終端客戶仍願意等待出貨，這點與傳統筆電客戶遇到缺料就可能取消訂單的做法不同，因此廣達看好Chromebook需求，將持續暢旺到今年第4季和明年第1季。

儘管Chromebook平均售價較低，廣達仍有信心Chromebook毛利率會優於常規筆電，因此日系外資維持廣達「優於大盤」投資評等和目標價88元。（中央社）

（2）統包工程承攬商中鼎今年以來新簽約及在建工程金額皆創新高，美系外資推估中鼎今年營收與獲利將成長4%，明年將分別大增20%、65%，維持買進評等與目標價41元。

中鼎股價今天下跌0.05元開出，早盤最低來到38.6元，股價隨後回穩翻紅，一度達39.25元，漲幅約0.38%。

美系外資發布研究報告指出，今年截至9月25日止，中鼎新簽約金額達新台幣1273億元、在建工程金額2858億元，已雙創歷年全年新高。中鼎預期，新簽合約毛利率將維持健康水準，外資推估將介於8%至10%之間。

美系外資表示，中鼎今年以來新簽約表現優異，對明年展望也抱持樂觀看法，主要因為未來12個月潛在標案金額高達2710億元，其中43%來自得標率較高的台灣市場，另有29%來自中東、19%來自東南亞。

美系外資推估，中鼎2020年營收與獲利皆將成長4%，2021年營收及獲利將大幅成長20%、65%，維持中鼎「買進」投資評等和目標價41元。（中央社）

（3）盤中熱門焦點股：

1.台積電(2330)：外資、投信昨日持續回補買超，昨夜ADR漲0.93%，盤初股價開低後翻紅小漲，增添大盤多頭士氣。

2.聯電(2303)：昨遭外資大舉倒貨賣超83097張、投信仍力挺買超萬餘張，但昨夜ADR跌4.64%，今早股價續弱、一度跌2%。

3.高興昌(2008)：外資連三日買超，今早股價強漲近3.5%，收復5日線、月線。

4.大魯閣(1432)：拚轉盈，出售賽道樂園，今盤初噴量急拉漲停18.55元。

5.元晶(6443)：農電共生有轉機，太陽能廠回暖，激勵晨盤反彈4%，月線有撐。

6.碩禾(3691)：太陽能族群集體放晴，早盤急拉大漲逾7%，重返五日線。

7.茂迪(6244)：下世代模組獲VPC認證，早盤在買盤點火下，攻上漲停，表現強勢。

8.金麗科(3228)：商機爆發，卡位小晶片市場，獲市場按讚力挺走高3%，收復五日線。

9.東科-KY(5225)：買盤回流，連3日量增價揚，今早跳上27.5元，創下近4個月高點。

10.可成(2474)：退出iPhone利空已反應+股價便宜，多方邁大步，攻高3%。

11.大飲(1213)：新北新店獵地擬合作開發闢新局，強勢走高半根漲停板。

12.六福(2705)：中秋、國慶長假將迎來遊客入園潮，今早股價先行，走高逾4.5%。

13.欣興(3037)：ABF載板前景看好，投信接捧買超，股價回檔至73元有撐，今早反彈逾1%。

14.台灣高鐵(2633)：中秋+國慶長假，返鄉、出遊人潮出動，股價續反彈，月線游走。

15.映泰(2399)：需求增溫＋新品放量，H2看俏，早盤漲逾3.5%，收復5日線。

16.圓剛(2417)：8月EPS1.31元，創新高，早盤挾量漲逾1.5%。

17.廷鑫(2358)：外資昨轉買超，早盤漲逾7%。

18.同欣電(6271)：受惠鴻海、國巨結盟，有望切入新客戶，早盤收復月線。

19.中興電(1513)：不畏七股太陽能擅自動工疑雲，早盤仍放量漲逾7%。

(時報資訊)

（4）美國可能出手制裁中國大陸晶圓代工龍頭中芯國際，預計轉單效應的利多延續，台積電ADR續漲0.93%，今台積電(2330)開低後翻紅，成為台股在中秋節連假前的撐盤主將。

台積電ADR 29日收在80.51美元，漲0.74美元，漲幅0.93%，換算每股為台幣469.39元。台積電周二收小跌0.5元至431元，在5日線及季線之上仍相對台股強勢，外資周二再買超2194張，累計連三天來買超7225張。

台積電預計將於下周四(10月8日)公布9月營收，並將於國慶日連假後，於10月15日(星期四)召開線上法說會，公布第三季財報以及第四季展望，外資預期第四季展望仍維持高檔。

台積電第三季營運預計將創新高；受惠蘋果（Apple）5奈米處理器需求強勁，超微（AMD）與輝達（NVIDIA）等客戶對先進製程需求熱絡，法人預期台積電第四季業績可望維持與第三季相當水準，不排除有機會續創歷史新高紀錄。

另外，傳美國可能出手制裁中國大陸晶圓代工龍頭中芯國際(SMIC)，外資預期，在產能排擠下，晶圓代工廠台積電明顯是贏家。（時報資訊 沈培華）

（5）祥碩(5269)除有AMD(超微)新品穩定支撐外，預計2021年新產品將持續帶動營運成長，大陸市場布局效應逐漸顯現，長線營運樂觀，祥碩今股價開高震盪，一度朝向5日線靠攏，盤中漲幅約2%。

祥碩為AMD重要供應鏈，隨著疫情下帶動的居家辦公、遠距教學浪潮將延續到明年，有利於祥碩營運動能，以AMD即將推出的600系列來說，對祥碩毛利率比較好，其採用28奈米，最快今年底或是明年推出，後續每一個世代該系列產品的ASP也都會持續提升。

以往祥碩專注於北美市場，今年第一季透過與文曄(3036)的策略聯盟，挾文曄在大陸市場深耕多年的優勢，有利於打進北美市場，加上美中貿易加劇，大陸全力發展CPU自製化，目前自主CPU還是傾向用discrete(分離式)，祥碩今年上半年大陸比重接近5%，下半年有機會拉升到10%，也將成為長線另一股新動能，除此之外，祥碩也搶搭USB 4商機，法人表示，祥碩的USB 4將在2021年初會送樣，2021年底會量產。

先前有市場雜音指出，AMD有意找聯發科(2454)開發下一代晶片組與Wi-Fi 6產品，此舉恐威脅到祥碩，但外資認為，祥碩在USB 20G和USB 40G穩居產業領先地位，故影響有限。（時報資訊 王逸芯）