秋節前量縮觀望 台股重回12500點之上

美股終結連3天漲勢，但台股今天震盪走高，盤中重回12500點之上，法人認為，短線可望維持區間震盪格局，逼近季線12601點附近仍有壓力。

11時15分為止，加權指數來到12502.76點，上漲35.03點，成交值新台幣782.93億元。8大類股當中，造紙、營建類股下跌，其餘各類股上漲。

蘋概3雄股價全面上揚，台積電盤中來到435元，小漲0.92%。大立光來到3380元，上揚1%。鴻海來到78元，上漲1.29%。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，明天起進入中秋連假，投資人觀望氣氛濃厚，使台股今天交投相對清淡，本週反彈至套牢區，約在12500至12600點附近，走勢呈現狹幅震盪。

黃國偉指出，指數跌破季線12601點後反彈，又回到近季線附近逢壓，投資人難免縮手，加上長假前觀望氣氛，呈現量縮整理，波動不大。

不過，他認為，上市櫃公司9月營收大致不錯，因美國制裁華為生效日前，供應鏈廠商接到急單，帶動9月營收走高，但10月是否因少了華為訂單使營收衰退，仍須觀察。例如美商美光第3季業績特別好，第4季預期保守，因華為是最大客戶，少了華為的影響自然較大，台廠供應鏈也須留意。

他評估，中秋節過後台股仍有機會往上，但因季線壓力，短線仍以維持區間震盪走勢的機率較高。