秋節前賣壓重 台股人氣退

台股伴隨著秋節長假前逢高賣壓出籠，所有短期均線下壓，甚至即將面臨10日線及月線分別與季線的「死亡交叉」，29日呈現開高走低，30日將收9月月線，法人看法普遍保守，預估漲跌約在50點以內，成交值仍是萎縮不振表現，行情將持續高檔整理至10月中旬，中旬過後有望漸撥雲見霧向上，但指數仍不易突破新高。

美股四大指數前一日大漲，但29日台股受美股激勵僅有早盤第一個小時，隨即呈現開高走低，上下震盪約142點，最後收12,467點小漲4點，留百點上影線，三大法人小幅賣超12億元成交值1,673億元，為4個月來首度出現連2日低於1,700億元。

儘管上周節前賣壓已提前宣洩，但本周2個交易日，不是反彈無量，就是追高乏力，融資餘額近日來到約1,520億元附近，明顯下降至約近1個月來低水位，但市場抱股意願不高，當沖依然盛行，近3日當沖占比約在35～37％的高檔。

台股目前5日、10日及月線都向下壓，其中，5日線與季線已出現「死亡交叉」，接下來將面臨10日線與季線及月線與季線的雙重「死亡交叉」。統一投顧董事長黎方國表示，台股所有短期均線都向下，再加上量能不足，對短線行情看法保守，預期到10月第一周，行情將在12,150～12,600點之間整理，不易站上季線。

凱基投顧董事長朱晏民及台新投顧副總黃文清台股基本面都看好，但因指數漲多陷入整理，但在10月10日前接連有秋節及雙十國慶的連假，市場觀望氣氛濃，甚至在美國11月3日總統大選前，在存有選舉及疫情等變數下，美股及台股都不易創新高，市場正在等待反應基本面優的時機。

第一金投顧董事長陳奕光及黃文清，都對10月中旬後台股偏多看，他們認為，國慶連假後，接連有10月12日公告9月營收行情，半導體及蘋概股都可望傳佳績，12日也有國安基金開會，傾向正向決議，再來就是15日台積電等一連串重量級的超級法說行情登場。