茂達感測器拚明年Q1送樣

IC設計廠茂達（6138）進攻光學感測器市場傳出好消息。供應鏈指出，茂達的光學感測器產品將於2020年第四季完成研發，預計2021年第一季將送樣給客戶，初步將鎖定韓系及陸系一線品牌廠，最快有機會在2021年下半年開始量產出貨。



茂達先前宣布將跨入光學感測器市場，目前再度傳出新進度。供應鏈透露，茂達的P-Sensor、ALS及RGB等光學感測器產品，將可望在2020年第四季完成研發，屆時將會一口氣推出整合各式方案的產品線，包含目前市場主流狹縫及螢幕下等解決方案，且同樣將具備整合紅外線、P-Sensor、ALS及RGB等四合一感測器的產品。



至於送樣時間上，供應鏈表示，茂達預估將在2021年第一季進入工程樣品送樣階段，將鎖定陸系及韓系一線品牌大廠，舉凡OPPO、Vivo及小米等都可望是茂達的潛在合作夥伴。



法人指出，若測試驗證狀況順利情況下，茂達的感測器產品將有望在2021年下半年進入量產階段，屆時將有望對茂達挹注不少業績成長動能。



據了解，目前智慧手機的感測器市場主要有昇佳、AMS及光寶等供應商，在陸系智慧手機來看，高階市場以AMS搶下大多市占，中低階則由上述三家產品瓜分，法人預期，由於茂達產品競爭力不輸現有供應商，因此若是茂達成功加入感測器市場，將可望使智慧手機感測器市占地位再度洗牌。



觀察茂達近期業績表現，茂達公告2020年前八月合併營收達4.79億元，寫下單月歷史次高，相較2019年同期成長21.5％，累計2020年前八月合併營收年增18.9％至34.03億元，寫下歷史同期新高。



法人指出，茂達受惠於PC、筆電等風扇馬達驅動IC需求旺盛，訂單持續成長，加上顯示卡風扇馬達驅動IC訂單滿手，下半年業績將有望繳出明顯優於上半年水準，從全年角度來看，業績有機會順利改寫歷史新高表現，2021年又可望有感測器訂單挹注，營運有望更上一層樓。茂達不評論法人預估財務數字。