穎崴砸32億 楠梓園區建新廠

繼興勤（2428）、日月光（3711）、以及光寶科（2301）之後，穎崴科技（6515）29日也砸下32億元，在高雄楠梓加工區興建半導體高階製造中心，服務全球前20大半導體大廠客戶，推升楠梓加工區今年的四案投資總額達467億元，高雄成為半導體聚落與AIoT產業重鎮的目標。



穎崴科技董事長王嘉煌與加工處長黃文谷，29日在經濟部主任秘書陳怡鈴、高雄經發局長廖泰翔、以及楠梓園區電機電子公會理事長周光春等人的見證之下，簽署投資備忘錄，預定投資32.5億元，在加工處楠梓一園區舊消防隊址的1,318.89坪土地，興建半導體高階製造中心。



這是楠梓加工區今年第四個重大投資案，先前分別由日月光投資277.4億元，興建K13智慧封裝新廠、興勤電子投資20億元興建保護元件廠以及光寶科技投資137億元，新建車用模組廠，累計四個新投資的總額達466.9億元。



穎崴科技董事長王嘉煌表示，2010年進駐楠梓二園區、2017年承租岡山本洲工業區廠房，提供半導體前段的晶圓測試、到後段的封裝測試，引進先進的技術，提供海內外半導體大廠的服務，產能吃緊，如果不擴建新廠，「恐怕接不到大單」。



去年營收大增70％的穎崴，平均每三年就有擴廠的需求，王嘉煌指出，為了根留台灣、布局全球，並因應高階半導體測試需求強勁，預計投資32.5億元，在楠梓園區興建半導體高階製造中心，興建地上八層、地下兩層的綠建築廠辦大樓，可望2022年底完工。



高雄市經發局局長廖泰翔強調，產業轉型、創造就業，是高雄最重視的兩大政策，未來將參考中央「投資台灣事務所」模式，打造「投資高雄事務所」，針對重大投資案設立專案經理，協助企業向中央、地方行政單位協調、媒合資源，也幫助企業快速落腳高雄。