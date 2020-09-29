搶百億市場 永豐實、正隆厚磅開戰

台灣百億家紙市場大戰「厚」磅登場，迎接第四季銷售旺季，永豐實（6790）9月底推出五月花「厚棒廚紙」，搶食中秋烤肉、雙十連假商機；美國上市公司金百利克拉克台灣分公司也不輸陣，引進在韓國銷售第一的舒潔Viva「拋棄式抹布」來台搶市。



「厚」磅戰火愈燒愈旺，舒潔Viva下周將再力推新品「喀什米爾羊絨」衛生紙，挑戰永豐實的五月花「厚」棒衛生紙。永豐實表示，去年4月推出的五月花「厚」棒衛生紙，去年全年銷量逾1億元，看好消費者的「厚」商機，預估今年將再成長50％以上。



永豐實、金百利都主打各自專利技術生產的四層衛生紙新品。據了解，正隆（1904）目前也在緊鑼密鼓研究新品與觀察市場。



因應中秋烤肉大檔，正隆旗下春風、情人、雪柔等三個品牌主攻廚房紙巾，打團體戰突圍，在各通路祭出單筆購買任兩串廚房紙巾，登錄抽多功能電烤盤等居家好禮；永豐實則主打五月花衛生紙與廚紙促銷，在各通路做優惠價格促銷。



粗估，台灣家庭用紙市場規模約180億～200億元，包含衛生紙、面紙、餐巾紙、廚房用紙等，其中衛生紙約占70％，又以抽取式衛生紙為主力，年成長率逾5％，金百利、永豐實與正隆為主要生產製造商，約占台灣家紙產能八成上下。



即將於第四季登錄興櫃的永豐實，整體營收約九成來自紙品貢獻，其餘一成為潔品，今年前八月營收65.77億元；正隆今年前八月營收251.35億元，其中家紙營收占比約13.7％，約當35億元。一般來說，紙品毛利率逾二成。



今年受疫情影響，大眾防疫意識升級，強化個人與場所、外出旅遊清潔所需，帶動各紙廠衛生紙銷量普遍提升二～三成，進入第四季中秋節、雙十連假、跨年、農曆新年，年節家庭團聚用餐帶來的商機，構成廚房紙巾銷量旺季，估占全年銷售四成，是兵家必爭地。



其中，五月花「厚棒廚紙」、舒潔Viva「拋棄式抹布」，不只要搶攻家紙市場，也衝著取代龐大抹布市場而來，永豐實表示，目前尚有約三成家庭使用抹布，替代商機可觀。