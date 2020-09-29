燁聯終止六連漲 有利下游接單

儘管華新麗華（1605）率先調漲10月內外銷盤價，但國內不銹鋼龍頭廠燁聯（9957）、唐榮（2035）29日開出的10月內外銷盤價都暫停調漲腳步，全面維持平盤。



此舉，雖使燁聯、唐榮連漲五個月的盤價暫時劃下句點，但下游允強（2034）等相關鋼廠咸認，上游這項舉動，讓下游業者有喘息的空間，將有利於接單。



對此，燁聯表示，雖然10月原料成本仍上升，但考量整體市場需求不強、與下游廠商接單競爭力下，最後決定「一動不如一靜」，先緩漲一個月，待觀察未來整體市場行情變化、需求狀況及國際原料價格走勢後，再於11月開盤時決定是否調整價格。



在燁聯開盤前夕，華新麗華率先開出10月內外銷盤價，調漲300系不銹鋼盤元和板材價格，其中內銷價格部分，每公噸調漲1,000元，外銷價格調漲50美元。



市場原預期燁聯、唐榮10月內外銷盤價會適度調漲，但29日開盤結果，都跌破專家的眼鏡，全面維持平盤，這是燁聯自5月起盤價連漲五個月後，首度開平盤，且唐榮開出的盤價也持平。



對於燁聯暫緩漲價的舉動，允強表示，近來不銹鋼市場景氣不佳，加上外銷受到關稅壁壘衝擊，接單遇到阻礙，另新台幣升值，外銷成本加重，更讓接單雪上加霜，以上游9月熱冷軋鋼板捲每公噸調漲5,000元時，下游許多廠商轉嫁就發生困難，且接單相當辛苦，這次燁聯能體諒下游的困境，暫緩調漲價格，讓下游有喘息的空間，應是明智之舉，將有利於後市接單。



業者指出，近來國際鎳原料現貨和期貨價都回跌，由每公噸1.57萬美元，一度跌到1.43萬美元左右，隨即回升到1.44萬美元左右，但本月份月均價每公噸為1.48萬美元左右，較上個月每公噸月均價1.45萬美元略高一些，確實增加上游鋼廠的進料成本。