查核財報有疏失 重罰康友兩會計師停業二年

查核財報有疏失，康友二位簽證會計師遭停業二年。金管會29日公布，2015年3月上市的康友製藥及其大陸子公司六安華源製藥為要營業主體，但負責人今年8月失聯，金管會調閱康友2018年及2019年財報工作底稿，發現其簽證會計師施景彬、江明南查核財報「不完整、不夠周延」，處停止執業二年，從今年10月1日到2022年9月30日止。

這也是繼2007年力霸案，金管會對其六位會計師祭出二位撤簽、四位停止執行業務二年以來，再次對會計師重罰。

金管會表示，會計師在2018年與2019年查核康友財報，函證查核康友存在大陸銀行現金及銀行存款的重大金額，占康友合併資產的47％與52％，這些金額與利率時，都是由康友自己先填好，再寄給大陸銀行，應有相關經辦及複核人員蓋章，但都缺失，只有銀行的公章，無法確認有效性；同時銀行寄件人與會計師留存的聯絡人不同，但會計師未查證，尤其是會計師認為現金及銀行存款是關鑑查核事項。

同時2019年第三季康友重要子公司六安華源將機器設備抵押登記擔保他人借款，最高達2.37億人民幣，但會計師也沒有執行必要查核，查明機器設備提供擔保及財報揭露的妥適性。

金管會認為二位會計師有疏失、查核不完整，給予停簽二年。至於財報是否有不實、偽造等，必須由檢調偵辦，非這次認定的範圍。

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