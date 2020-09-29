台股第4季展望 法人看好資金行情助漲

受到美股干擾，台股近期同樣走勢震盪。時序進入第4季，法人看好全球資金寬鬆、台灣基本面復甦以及在中國去「美國化」下成為潛在受惠者，台股的展望持續看俏。

施羅德投信表示，疫情持續延燒，美國聯準會（Fed）更表態將維持低利率政策至2022年，全球資金不僅充沛，更可說是「淹腳目」，同時也帶來了全球股市的資金行情。

施羅德台灣樂活中小基金經理人詹祖光表示，綜觀台灣股市前3季表現，仍是全球主要股市中，少數報酬率翻正的市場，聰明的資金當然是流向未來仍看俏的市場，而台股就是其一。

詹祖光指出，上半年外資在台股市場中賣超6000多億元，相較2019年全年買超逾2400億元，外資在2020年上半年只能用瘋狂拋售來形容，就連台灣的龍頭股也受到波及，不過，隨著美中貿易戰漸清晰，外資遂回補台積電。

展望第4季，詹祖光預期台股表現可期，建議投資人可尋找有中長期結構性轉變和成長機會的標的。可伺機布局中國去「美國化」趨勢而受惠的IC製造、設計、先進封裝類股，另外，在疫情催化下，零接觸經濟的電子商務、電競產業也續熱絡，而下半年通常是手機相關供應鏈旺季，可留意蘋果供應鏈，其中尤以5G最具話題性，預期相關零組件的供應商受惠最大。

凱基投信投資策略部主管翁毓傑則指出，低利環境持續驅動資金追逐收益資產，固定收益資產中具較高殖利率的信用債券可望受惠；股票資產逢拉回時，仍建議佈局長線結構性受惠趨勢類股，並搭配定期定額以降低短期波動干擾。

受到疫情影響，凱基醫院及長照產業基金經理人黃廷偉指出，今年新型冠狀病毒疫情讓遠距醫療再次成為市場焦點，不僅挹注人工智慧（AI）精準醫療運用物聯網、遠端監控等先進技術，更讓線上諮詢、遠距醫生成為商業新模式。

此外，隨著一般消費者對醫療與健康管理的意識抬頭，加上數位化、人工智慧等新技術的跨領域整合，可望帶動醫學技術成長，將有助奠定長期的成長趨勢。