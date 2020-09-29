上市、櫃企業營運快報

今（9/29）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.鴻海子公司鴻揚創業投資斥資3.22億元，加碼買進同為集團關係企業之半導體設備廠京鼎(3413)1755張，持股比重增至8.41%。京鼎今年前8月營收創同期次高，上半年獲利創同期新高，全年營運比去年高成長可期。

2.台灣通訊學會今日舉辦「5Gx數位轉型高峰論壇」，5G為數位轉型的重中之重，談到5G的數位轉型，遠傳(4904)總經理井琪表示，電信業5G之路可以說是「酸甜苦辣、像極了愛情」。

台灣大(3045)總經理林之晨則呼籲，5G加上數位轉型有機會創造10倍的價值，這是和以往4G時代不同的，電信業應該可以轉而變成提供服務的角色，另外在後續頻譜釋出上，也希望不要再重蹈Wimax覆轍。

3.看準充電式二輪電動車市場發展趨勢，裕隆集團旗下裕電能源的電動車充電服務品牌「YES!來電」與「鐙鋒綠能」攜手合作，打造「Go電綠能充電站」，是唯一以醇氫燃料電池整合太陽能發電的綠能快充站型態，首站9月在新竹落成，為電動車主提供穩定充電服務。

4.鴻海(2317)集團與國巨(2327)集團昨日共同宣布攜手策略聯盟，兩大集團股全面上漲，國巨盤中漲幅達7％，鴻海亦達到1.9％，而奇力新(2456)、凱美(2375)及同欣電(6271)亦同步大漲，凱美更登上漲停價位。

5.Volvo汽車台灣子公司國際富豪汽車宣布，在台上市全新2021年式Volvo XC60，有搭載48V Mild Hybrid的B4、B5等車型，加上首次導入AAC高效複合清淨科技、無線充電板、Bower & Wilkins音響升級等實用科技配備，產品競爭力全面升級，XC60 B4 Momentum定價215萬元，XC60 B4 Momentum Plus定價224.9萬元，XC60 B5 R-Design定價254.2萬元。

6.美國投資大師巴菲特(Warren Edward Buffett)在第二季時投資曾是全球最大金礦商的黃金公司，顯示黃金的魅力已席捲全球。依據往例，黃金與美元通常呈現高度負相關性，在美元指數不斷下跌的現況來看，金價相對走升。

元大期(6023)推廣黃金全系列商品，包含了元黃金正反5、台黃金期貨、美微型黃金期貨、美黃金期貨以及黃金選擇權，讓交易人可以搭上這股淘金風潮。

7.據經濟部統計，台灣零售業網路銷售額上半年在疫情影響下，仍年增近2成。全家(5903)積極邁向科技零售業，布建虛實二路多元銷售管道，為對應消費者購物需求，即日起正式推出社群電商「全+1行動購」，消費者只要透過Line將「全+1」Line帳號加入好友，再綁定「全家」會員，即可加入鄰近「全家」店舖Line群組，並能在10月15日起隨時搶購店舖推出的特色團購商品。

同時，不需再另外下載其他APP，就可在群組內透過My FamiPay線上支付，會員集點、發票存入都可搞定，往消費者「人人手上都有全家」的目標再次邁進。