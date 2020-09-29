今日焦點股 重點摘要

今（9/29）日熱門焦點股如下：

（1）自行車關鍵零組件廠商日馳（1526），受惠全球掀起自行車搶購熱潮，帶動自行車零配件廠商訂單滿手。

日馳前七月每股稅後賺逾2元，在業績題材撐腰下，近期股價漲勢凌厲，今日開盤價量齊揚、股價最高站上54.40元，大漲了3.2元，漲幅高達6％，成交量已衝破1.3萬張。

日馳上半年EPS1.71元；由於近期股價飆漲，已被列為警示股，因此公佈7月合併營收1.2億元，稅前淨利2319萬元，稅後淨利1855萬元，單月每股盈餘0.31元；前七月EPS達2.02元。（工商時報 曾麗芳）

（2）永大機電大陸電梯接單、出貨及安裝持續回溫，9月合併營收可望超越去年同期，第三季大陸轉虧為盈，今年大陸事業可望損益兩平。明年台灣及大陸兩岸接單成長大爆發，將優於今年。今（29）日以股價上漲0.70元而以55.1元開出，隨後拉回，最低價為54.8元，目前呈現上漲走勢。

永大擺脫第一季大陸電梯事業受疫情影響而下滑，第二季急起直追，大陸電梯接單、出貨及安裝台數，均比去年同期回升。尤其在永大董事長許作名坐鎮大陸，8月合併營收達14.43億元，年成長23.31％；前八月合併營收94.09億元，年增率6.53％。

永大指出，永大前八個月大陸電梯接單年成長近二成，是少數不受疫情影響，兩位數成長的公司。大陸電梯事業從6月起轉虧為盈，7月起進入出貨高峰，月出貨1,300台以上，8月出貨約1,500台，7、8月大陸事業均獲利，第三季大陸事業有機會轉虧為盈，全年追求損益兩平。

全年大陸接單25,000台、出貨12,500台以上目標均不變。（工商時報 沈美幸）

（3）盤中熱門焦點股：

1.聯電(2303)：昨獲三大法人買超60289張，加上昨夜ADR漲逾17%，盤初股價最高達29.3元，但調節賣壓增強，漲幅縮減至約2.5%。

2.勤美(1532)：外資昨擴大買超逾百張，激勵早盤股價漲逾3.5%，躍過5日線。

3.富邦媒(8454)：momo購物網大啖月餅商機，9月業績看俏，今早股價漲逾2.7%、站回700關，收復5日線、季線。

4.萬海(2615)：再砸15億元買長虹內科廠辦，為半年內第二棟，早盤漲逾2%、一度衝上波段新高價，但高檔賣壓隨即湧現，股價翻黑。

5.世芯-KY(3661)：陸拚CPU自給率，H2營收吃補，股價漲逾2%。

6.美食-KY(2723)：連假利多可期，晨盤上漲近3%，重返5日線、劍指10日線。

7.國巨(2327)：結盟鴻海，向蘋果供應鏈再邁一步，市場正面看待，早盤攻高逾6%。

8.聯茂(6213)：大陸5G基地台標案開標將帶動拉貨需求，股價觸底反彈，大漲逾6%。

9.鴻海(2317)：攜手國巨提升關鍵零組件價值，買盤進場推升股價走高逾1%，向季線靠攏。

10.淳安(6283)：車載產品後勢看俏，今日續強以漲停板開盤，惟獲利了結賣壓出籠，多空交火，漲幅在5~7%間震盪。

11.橙的(4554)：H2營運有看頭，高檔整理結束，早盤放量上攻大漲7%。

12.國產(2504)：房市景氣熱絡，外資、投信齊作多，下檔空間有限，一度攻高2%。

13.浩鼎(4174)：資源整併，取得潤雅67％股權，激勵開盤跳空漲停鎖住，一舉收復月線及半年線。

14.欣普羅(6560)：買盤強力點火，繼昨日強攻漲停後，晨盤一度飆漲5%。

15.玉晶光(3406)：遭外資連六賣，早盤獲買盤承接，股價止跌反彈2%，挑戰重返五日線。

16.大同(2371)：市場派林文淵喊無中資問題，早盤觸及漲停。

17.羅昇(8374)：外資昨小幅回補，早盤一度漲逾6%改寫前高，惟高檔賣壓隨之出籠，限縮漲幅至約2%。

18.倫飛(2364)：空軍壓境，早盤連吞3根跌停。

19.開發金(2883)：三大法人連2日買超，早盤小漲1%。

(時報資訊)

（4）鴻海與國巨策略聯盟，股價早盤雙雙走堅，鴻海來到78.4元，上漲1.95%，市值增加到新台幣1.08兆元，國巨來到348元，勁揚4.97%。

鴻海集團與國巨集團28日宣布策略聯盟，未來將結合雙方集團資源，搶攻數位健康醫療及電動車領域，鴻海董事長劉揚偉指出，這是強強聯手展現台灣製造業實力；國巨董事長陳泰銘期望發揮倍數成長。雙方合作將自第3季起正式展開。

產業人士分析，藉由策略聯盟，國巨集團鞏固下游出海口，鴻海集團短期穩定被動元件價格、中期鞏固區域化供應，長期雙方合作強攻電動車。此外，雙方合作加速新北市電子產業鏈成形，也藉此因應美中貿易戰供應鏈競爭的變局。

鴻海第4季營運可望受惠新5G版iPhone組裝代工拉貨，法人預估單季業績可超過新台幣1.75兆元，拚歷史次高，獲利可望季增45%到48%，單季每股純益拚超過3.1元。

法人正向看待國巨產品報價趨勢，預估第3季國巨旗下基美（KEMET）鉭質電容定價可提升約10%到15%，主要是基美在鉭質電容市場具有領先地位，此外，供給相對吃緊。

法人指出，這也有助國巨集團下半年獲利表現，彌補標準型積層陶瓷電容（MLCC）需求偏緩的跡象。

觀察稼動率表現，法人預估，第3季國巨在晶片電阻產能利用率可接近60%水準。（中央社）

（5）浩鼎28日晚間重訊宣布併購案及授權案；擬以增資發行新股換股的方式拿下代工廠潤雅67%股權，並將Globo H醣分子為標的發展的三項抗癌產品，授權給香港Delos Advisors Limited新設公司。

消息面激勵該股周二甫開市即跳高觸頂，盤中雖一度打開漲停板，但未幾仍緊鎖漲停價115.5元，只是追價張數似那麼熱絡，技術面上檔反壓暫看季線118.5元。

浩鼎董事會通過，擬以增資發行1069萬新股交換潤雅生技5346萬股普通股。換股完成後，浩鼎將持有潤雅公司67%股權，換股比例為1比5。

浩鼎表示，潤雅公司為浩鼎主動免疫抗癌藥產品的原料藥代工製造廠商；為確保現階段試驗用藥及未來上市後產品品質穩定及供貨無虞、且為上市前的法規單位查廠預作完善準備，並補強CMC（化學製造管制）製程技術、品保（QA）/品管（QC）與開發能力，以達到技術資源共享，因此強化雙方公司的合作綜效。

另外，鑑於中國癌症治療市場龐大的成長潛力，浩鼎董事會也通過與Delos Advisors Limited （以下稱「Delos」） 團隊進行專案合作開發，推進在中國進一步的本土化研發策略，加速癌症新藥產品在中國市場的拓展。

浩鼎擬將公司以Globo H醣分子為標的發展的三項抗癌產品：OBI-833（Globo H-DT主動免疫抗癌藥）、OBI-888（Globo H被動式免疫單株抗體）及OBI-999（Globo H抗體小分子藥物複合體）在大陸地區（含香港、澳門）的智慧財產權，授權予Delos新設公司進行後續臨床研究與開發。（中央社）

（6）EMS龍頭鴻海（2317）及被動元件龍頭國巨（2327）宣布策略結盟，國巨集團確立穩定的出海口，激勵集團股全面噴漲，除母公司國巨勁揚6％之外，籌碼最輕盈的凱美（2375）率先漲停，電感廠奇力新（2456）早盤一度飆逾半根，買盤也擴散至被動元件類股，長假前展現補漲氣勢。

國巨在鉭質電容、晶片電阻及MLCC均已經是蘋果供應鏈，僅小尺寸01005的MLCC尚未導入iPhone，法人認為，鴻海集團將大力發展電動車，加上血統純正的蘋果供應鏈地位，國巨有機會透過鴻海切入蘋果的電動車供應鏈，加上既有的3C領域，國巨在下游出海口上獲致進展。

據悉，鴻海集團已經通令旗下各事業BU，將國巨列為策略供應商，要求積極導入國巨集團的被動元件，鴻海本身已經釋出相當大的採購量，若加入鴻海集團相關事業部門，整個鴻海集團對被動元件產能可望發揮強勁的吸納效果；國巨也藉此導入同集團的電感、鋁質電容。

由於蘋果陸續拉料，日商村田自8月開始受惠於蘋果拉貨、車市回溫，已經進入滿載稼動，另一家蘋果供應鏈日商京瓷，產能也被蘋果包下。

業界以特斯拉今年交車輛50萬台估計，平均一台電動車對MLCC消耗量達1.2萬顆，約當一萬支手機的消耗量，光特斯拉一家，對MLCC的消耗量就約60億顆，隨著車市、5G手機在第四季加溫，以目前庫存水位來看，被動元件業界估計，明年農曆年之前供需有可能逆轉，這也是鴻海集團出手固料的原因之一。

國巨集團與鴻海結盟的利多消息獲市場認同，國巨集團股今日全面大漲，其中籌碼最輕盈的凱美率先亮燈，國巨漲幅一度超過6％，奇力新也一度飆逾半根漲停。（工商時報 李淑惠）

（7）以三圓建設董事長王光祥為首的市場派，向大同公司派宣戰，有信心10月21日大同股東臨時會勝出，取得過半董事席次，贏得大同經營權，並推薦台苯及東森電視台董事長林文淵出任大同董事長。

百年大同經營權是否變天，將於10月21日召開股東臨時會，全面改選6席董事及3席獨董後揭曉，公司派與市場派，近期動作頻乃。

以王光祥為首的市場派，提名王光祥及林文淵等四人，以競殿投資法人代表參選董事。王光祥及林文淵28日首度聯袂召開記者會，正式對外，宣布持股過半，可贏得過半董事及獨董席次。

外界盛傳王光祥旗下投資公司持有大同股票遭斷頭，持股下降，王光祥對此並未多說明，僅表示他挺得住，投資公司申報大同持股11％多，加上盟友支持，有信心持股過半，還要公開徵求委託書。

林文淵表示，他10多年前，曾任大同董事，但所提建議未獲時任董事長林蔚山重視，任滿未再續任。日前曾透過2～3個人，向大同董事長林郭文艷表達「共治」大同，雙方可依持股比重，分配席次，但未獲林郭文艷回應。

對此，大同表示，大同去年及今年上半年在現有經營團隊努力下，皆為獲利。大同為百年企業，一向以正誠勤儉為公司經營理念，經營團隊長年以來一直都與員工同甘共苦，所以能獲得員工認同且長期奉獻公司。對於林文淵所提共治一說，大同並不瞭解，無法評論。

外資持續賣出大同股票，並未因大同股東臨時會進入倒數而喊停，外資持有大同股票比重從7月20日的40.55％降至30.57％。大同市場派信心滿滿，可拿下大同經營權，29日股價大漲1.05元而以16.55元開出，開盤未久，股價推升至漲停17.05元，隨後拉回，經過換手，重新回到漲停。（工商時報 沈美幸）

（8）美國可能出手制裁中國大陸晶圓代工龍頭中芯國際(SMIC)，預計轉單效應的利多延續，台積電ADR續漲1.13%，聯電ADR大漲17.26%，今早盤台積電(2330)、聯電(2303)再度聯手開高，聯電一度攻上29.3元新高，漲幅逾6%。

不過，台積電迄中場由紅翻黑，迄上午10：32暫報下挫1.5元，報430元；而聯電的漲幅也明顯收歛，現下暫報揚升2。18%，為28.1元。顯示秋節長假前，短線帽客逢高獲利回吐的賣壓不輕。

台積電ADR 28日收在79.77美元，漲0.89美元，漲幅1.13%，換算每股為台幣466.18元。台積電本周一收高至431.5元，中止連八根黑棒，外資再買超4103張，累計兩天共買超5033張。台積電股價今開高1元，盤中漲3.5元至435元。

聯電ADR 28日收4.96美元，漲0.73美元，漲幅17.26%，換算每股為台幣28.99元。聯電本周一收盤為27.5元，三大法人聯手買超聯電60,290張，其中，外資即買超44,242張。

傳美國可能出手制裁中國大陸晶圓代工龍頭中芯國際(SMIC)，亞系外資預期，在產能排擠下，晶圓代工廠台積電明顯是贏家，聯電也有望受惠，均給予買進評等，台積電目標價600元，並將聯電目標價調升至29元。

業界傳出美國將出手制裁中國大陸晶圓代工龍頭中芯國際，點燃晶片業新一波晶圓代工產能卡位戰。亞系外資預期，電源管理晶片、Wi-Fi網通晶片、指紋辨識晶片、影像感測晶片和NOR型快閃記憶體等產能將出現排擠效應，有利台灣、韓國及日本供應商，尤其晶圓代工廠將直接受惠，重申台積電「買進」投資評等和目標價600元；另維持聯電「買進」評等，目標價從24.8元上調到29元。（時報資訊 沈培華）

（9）以鍋貼為主力商品的連鎖餐飲集「八方雲集」（2753）29日以每股138元正式興櫃，早盤曾一度衝到250元、漲幅逾80％，展現拚類股股王的氣勢，在觀光股新軍中受到高度注目，是否超過瓦城（2729）成為觀光股股王並是業界討論話題。

八方雲集近五年每年每股純益皆在5元之上，過去兩年，每股純益更在8元以上。2019年營收48.33億元，年增8.27％，毛利率39.71％，稅後純益4.85億元，每股純益8.09元。

2020年1-8月營收33.24億元，年增4.76％。八方雲集自結2020年1至7月稅後純益3.71億元，每股純益6.18元，已達2019年全年獲利的7成5。而八方雲集2020年上半年每股純益4.99元，高過目前觀光股王瓦城的3.42元，以及豆府的4.17元。

八方雲集為中式餐飲發展連鎖，旗下品牌包括「八方雲集」、「梁社漢排骨」，另在香港市場有「百芳池上便當」、「台式八方麵屋」等品牌，因商品屬剛性需求的常民吃食，受經濟景氣變動因素衝擊小，並可快速展店發展連鎖。目前在台店數約990家，2020年有機會突破千店，

八方雲集在台灣、大陸與香港均有門市據點，2002年股東會上公司並宣布將揮軍美國市場，董事會並已決議通過美國投資案。不過，受到新冠肺炎疫情影響，八方雲集2020年不會在美國展店。（工商時報 姚舜）