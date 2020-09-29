大同市場派有信心拿下經營權 股價攻頂

以三圓建設董事長王光祥為首的市場派，向大同公司派宣戰，有信心10月21日大同股東臨時會勝出，取得過半董事席次，贏得大同經營權，並推薦台苯及東森電視台董事長林文淵出任大同董事長。

百年大同經營權是否變天，將於10月21日召開股東臨時會，全面改選6席董事及3席獨董後揭曉，公司派與市場派，近期動作頻乃。

以王光祥為首的市場派，提名王光祥及林文淵等四人，以競殿投資法人代表參選董事。王光祥及林文淵28日首度聯袂召開記者會，正式對外，宣布持股過半，可贏得過半董事及獨董席次。外界盛傳王光祥旗下投資公司持有大同股票遭斷頭，持股下降，王光祥對此並未多說明，僅表示他挺得住，投資公司申報大同持股11％多，加上盟友支持，有信心持股過半，還要公開徵求委託書。

林文淵表示，他10多年前，曾任大同董事，但所提建議未獲時任董事長林蔚山重視，任滿未再續任。日前曾透過2～3個人，向大同董事長林郭文艷表達「共治」大同，雙方可依持股比重，分配席次，但未獲林郭文艷回應。

對此，大同表示，大同去年及今年上半年在現有經營團隊努力下，皆為獲利。大同為百年企業，一向以正誠勤儉為公司經營理念，經營團隊長年以來一直都與員工同甘共苦，所以能獲得員工認同且長期奉獻公司。對於林文淵所提共治一說，大同並不瞭解，無法評論。

外資持續賣出大同股票，並未因大同股東臨時會進入倒數而喊停，外資持有大同股票比重從7月20日的40.55％降至30.57％。大同市場派信心滿滿，可拿下大同經營權，29日股價大漲1.05元而以16.55元開出，開盤未久，股價推升至漲停17.05元，隨後拉回，經過換手，重新回到漲停。

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