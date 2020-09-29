台股反彈至12,500點之上 節前調節賣壓現

美股周一持續反彈大漲，台股今（29）日開盤後也大漲百點以上，一度攻上12,571點，但隨著中秋節連假只剩下30日最後一個交易日，逢高調節賣壓不輕，指數隨即壓回至12,500點以下，至10點過後，指數一路壓回至接近平盤，小漲一、二十點。

宏遠投顧副總陳國清分析，美股從9月2日往下修正及整理3周約13天，美股從上周五開始或有可能反彈3～5天，做第四周反彈，下週修正第五周，然後開始往上漲3～5周，反彈到10月20日以後，等待總統大選，再看結果。

他進一步指出，美股可能於10月中旬及中下旬見高點及停滯，然後盤整，等待總統大選結果；因於台股跟著美股走，加上近期兩岸關係，以及節日較多，預期指數還會盤整，要等美股開始再往上漲，台股就會有上漲或反彈行情。

面對節前可能的賣壓，陳國清認為，但因上周市場氣氛悲觀，或許該賣的人都已賣出，套牢的人等待解套不會賣，因而近日賣壓應該不會太重，除非有重大利空；投資人此時操作，還是選股重於選市。

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