鍋貼起鍋燒燙燙！八方展現問鼎觀光股王氣勢

以鍋貼為主力商品的連鎖餐飲集「八方雲集」（2753）29日以每股138元正式興櫃，早盤曾一度衝到250元、漲幅逾80％，展現拚類股股王的氣勢，在觀光股新軍中受到高度注目，是否超過瓦城（2729）成為觀光股股王並是業界討論話題。

八方雲集近五年每年每股純益皆在5元之上，過去兩年，每股純益更在8元以上。2019年營收48.33億元，年增8.27％，毛利率39.71％，稅後純益4.85億元，每股純益8.09元。2020年1-8月營收33.24億元，年增4.76％。八方雲集自結2020年1至7月稅後純益3.71億元，每股純益6.18元，已達2019年全年獲利的7成5。而八方雲集2020年上半年每股純益4.99元，高過目前觀光股王瓦城的3.42元，以及豆府的4.17元。

八方雲集為中式餐飲發展連鎖，旗下品牌包括「八方雲集」、「梁社漢排骨」，另在香港市場有「百芳池上便當」、「台式八方麵屋」等品牌，因商品屬剛性需求的常民吃食，受經濟景氣變動因素衝擊小，並可快速展店發展連鎖。目前在台店數約990家，2020年有機會突破千店。

八方雲集在台灣、大陸與香港均有門市據點，2002年股東會上公司並宣布將揮軍美國市場，董事會並已決議通過美國投資案。不過，受到新冠肺炎疫情影響，八方雲集2020年不會在美國展店。

（工商時報 姚舜）

鍋貼來了！八方雲集興櫃首日飆漲百元 一度超越瓦城

中式連鎖餐飲品牌八方雲集今（29）日以每股138元登錄興櫃，早盤股價狂飆百元、逾80%，一舉超越觀光股王瓦城股價，也成為今年以來申購熱、興櫃股熱潮的最新焦點股。

八方雲集以每股138元登錄興櫃，開盤後股價狂飆，一度達250元高點，大漲112元或81.59%。截至上午9點55分，八方雲集股價漲勢收斂，上漲66元或47.82%、暫報204元，瓦城以目前價位230元重回觀光股王寶座。

無懼新冠肺炎疫情肆虐，八方雲集上半年每股純益達4.99元，一掃掛牌餐飲股在疫情衝擊下的慘淡表現，八方雲集在29日興櫃的消息，麥味登母公司揚秦國際也將在年底轉上櫃，成為繼亞洲藏壽司以來，最新一波餐飲股投資熱潮。

八方雲集旗下除了有在台灣知名的煎餃連鎖店，目前在台開店數達990家，梁社漢排骨也來到59家的表現；同時，在香港也有開設百芳池上便當、台式八方麵屋等子品牌，建立起完整產品帶。

（ 中時新聞網 呂承哲）

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