資金回流湧入房市 15檔受惠股旺上旺

海外資金持續回流，湧入具開發價值的房地產市場，房市、營造、預拌混擬土、鋼筋等產業可望受惠，包括欣陸、國揚、冠德、國產、中鋼、東鋼等15檔資金回流受惠概念股，獲得三大法人持續買超加持，股價後市備受關注。

國泰證期經理蔡明翰分析，由於熱錢充斥，搭配史上最低利率水準，加上台商資金投入土地、工業地產、商用不動產甚至豪宅等，造成房地產市況大好，今年前三季全台土地交易量衝上2,273億元，全年可望改寫新高。另統計，上半年全台億元級土地交易達807件、年增7％，其中，屬桃園航空城計畫地交易就達101件，交易件數前三名地段位於航空城的埔心段、竹圍段、橫山段，遙遙領先全台各地，顯示即將於11月公告徵收、限制移轉的航空城已成為今年土地市場最吸金區域之一。

法人指出，預計房市、營造、預拌混擬土、鋼筋等產業將有新一波行情，可留意建設公司如冠德、華固、長虹、興富發，仲介代銷如信義房屋、海悅、愛山林等，鋼筋大廠東和鋼鐵、豐興，預拌混凝土國產等受惠股。

台新投顧副總經理黃文清則指出，新台幣匯率持續升值，房市景氣熱絡，低價位營造建材族群，成為資金及人氣聚集的標的。台新投顧分析，受惠房市、廠辦、公共工程需求，帶動混凝土報價只漲不跌，及大陸混凝土營運恢復正常，今年下半年到明年，國產可望呈現營收、盈餘雙成長。此外，冠德建設今年下半年到明年進入新建案陸續完工入帳高峰期，營收及盈餘可望續攀高峰。

延伸閱讀

建商台中七期搶地 土地交易創高