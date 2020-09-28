上市、櫃企業營運快報

今（9/28）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.由於第3季IT面板需求大增，彩晶(6116)7、8月業績強勁復甦，法人估計這波需求可望延續到第4季，加上出售廠房，彩晶下半年獲利表現可期，推估下半年盈餘上看25億元。但中尺寸面板9月漲勢已經出現趨緩現象，面板價格高峰落在第4季，明年第1季供需將逐漸回到正常。

2.誠品傾集團之力衝刺會員經濟，首度舉辦年度會員日在25～27日全台登場，誠品店王信義店更在25日首次封館舉辦會員之夜，帶動來客數較去年同期成長約五成，業績更是大增三倍，包括中文書業績大增三倍，商場多個品牌創造百萬營收，就連高價數位鋼琴、音響也熱賣！

3.衛福部長陳時中28日赴立法院衛環委員會報告主管業務，對於2021年即將開放的瘦肉精美豬，陳時中報告時強調，在確保食安、照顧產業的前提下，該開放政策有助於政府爭取「更大國際空間」，故參考國際規範，開放符合萊克多巴胺（俗稱瘦肉精）殘留標準的產品進口。

另外對於美牛進一步開放政策，陳時中也提到，食藥署經過4年進行美國牛肉風險評估，評估結果為「可接受之風險」。

4.元大S&P原油正2ETF（00672L）自10月1日起將恢復適用最近30個營業日基金平均單位淨值累積跌幅達一定比率，即應申請終止信託契約規定，目前還剩最後3個營業日，預計元大投信將於10月5日申請下市，終止信託契約。

5.台灣高鐵（2633）表示，為使旅客安排行程更加便利，預計自2021年1月4日起調整對號座車票開放預售時程，由現行開放預訂28天內調整為29天內（含乘車當日）車票，即1月4日可預訂至2月1日的乘車票。

6.今年以來，外資賣超台股已達7000億元以上，但台股依然呈現驚驚漲。所以外資退場後，未來若在基本面支撐下，外資認錯回補資金回頭，台股不排除再上一波資金行情。

整體而言，面對即將來臨的美國總統選舉，市場避險氣氛濃，建議順從市場趨勢，謹慎操作，本周指數區間看12000點至12500點，逢反彈降低持股。

7.大同經營權爭奪戰延長賽將於10月21日大同股東臨時會登場，全面改選6席董事及3席獨董，公司派與市場派近期動作頻仍。

以三圓建設董事長王光祥為首的市場派，提名王光祥及林文淵兩人競殿投資法人代表參選董事，28日下午將首度聯合召開記者會，對外說明。

8.鑄件大廠永冠-KY為籌措興建台中港區新廠資金，先辦理15億元可轉換公司債，實際募資達15.53億餘元，再度辦理現金增資5,000張，每股發行價格80元，總計募資4億元，訂今（28）日為現金增資認股基準日。永冠表示，不足部分會向銀行貸款，以及之前曾辦8,000萬美元聯貸案所剩資金支應。

9.陽明海運董事長謝志堅傳出即將卸任，謝志堅本人表示，他與前交通部長賀陳旦說好做一任3年，因此520後向現任交通部長林佳龍口頭請辭，林部長留他至今。

陽明高階主管指出，謝志堅對陽明貢獻非常大，他是竭盡所學，無私的傾囊相授，每次會議都認真的傾聽、指導與做出最佳裁決，謝志堅不能多做兩年實在是陽明的重大損失。

10.媒體報導，經濟部六大發電計畫中，有三方案卡關。經濟部長王美花今天保證，全台供電無虞，台中、協和電廠相關規劃和環評說明，會充分與地方溝通，核三廠則沒有規劃延役。

11.棒辣椒(6468)宣布以經典棒球遊戲《全民打棒球》IP打造的全新手機遊戲《全民打棒球Pro》第4季即將在台上市，《全民打棒球Pro》由Netmarble Npark開發，也是棒辣椒與Netmarble Npark雙方繼《全民打棒球2015》和《真．全民打棒球》後，再次合作推出高品質的熱血國民運動手遊。

12.經濟部長王美花27日表示，台灣半導體生態系愈長愈好、產業鏈也備受信任。廠商認為今年出口額會超過新台幣3兆元，強調半導體產業是未來技術之母，為5G、人工智慧應用奠基。

13.隨著中鋼(2002)先調漲10月和第四季內銷盤價，中鋼集團中鴻(2014)10月盤價也再度全面調漲內外銷價格，且漲勢擴大。中鋼預計將在國慶連假後開出11月盤價，市場預期鋼價仍有調升的空間，旺季效應有機會延續至明年第一季。

14.遠傳(4904)5G車聯網應用實績再掀新篇章，台北市政府、台灣智慧駕駛、遠傳今(28)日共同宣布，台北市信義路5G自駕巴士即日起開放線上預約試乘，這輛行駛路線全國最長的自駕巴士貫串台北市中正、大安、信義區，由遠傳全線覆蓋5G訊號，導入V2X應用、車內影像分析，提供民眾搶先體驗5G時代的畫時代大眾運輸工具。