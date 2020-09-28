主力歸隊 19檔狂歡慶漲停板
台股今（28日）加權股價指數收盤報12,462.76點，漲229.85點，漲幅1.88%，成交量為1,544.57億。
據業內初步統計，上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：
台股上市股今漲幅7％以上的有19檔，前10名為寶齡 (1760)、聯電 (2303)、旺宏 (2337)、東科-KY (5225)、中福 (1435)、淳安 (6283)、欣陸 (3703)、美德醫療-DR (9103)、羅昇 (8374)、華邦電 (2344)以上皆漲停。
今日有21檔超過5％跌幅，跌幅前10名有首利 (1471)、千興 (2025)、泰金寶-DR (9105) 、精熙-DR (9188)、億麗 (2443)、巨騰-DR (9136)、華上 (6289)、誠創 (3536)、虹光 (2380)、東訊 (2321)以上皆跌停。
上市成交量前10名個股有聯電 (2303)、群創 (3481)、力麗 (1444)、旺宏 (2337)、友達 (2409)、長榮 (2603)、華邦電 (2344)、欣興 (3037)、華航 (2610)、中信金 (2891) 。
上櫃有18檔7％以上漲幅，其中前10名為中茂 (5205)、台康生技 (6589)、慶騰 (4534)、友威科 (3580)、泰茂 (2230)、欣普羅 (6560)、精確 (3162)、世界 (5347)、唐鋒 (4609)、達輝-KY (5276)。
今日上櫃有19檔股票有5％以上的大跌，前10檔泰谷 (3339)、永利聯合 (8080)、康呈 (6236)、合正 (5381)、欣大健康 (4198)、尚茂 (8291)、鈺創 (5351)、牧東 (4950)、劍湖山 (5701)、福大 (4402)。
上櫃成交量前10名為茂迪 (6244)、宏捷科 (8086)、世界 (5347)、創惟 (6104)、劍湖山 (5701)、廣運 (6125)、中天 (4128)、頎邦 (6147)、中美晶 (5483)、樺晟 (3202)。
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