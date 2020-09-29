9月29日一分鐘強弱勢股
9月29日一分鐘強勢股
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名稱
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漲幅(%)
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強勢原因
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大同(2371)
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10.00
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特定買盤吸納外資調節籌碼，股價跳空攻上漲停，收復月線關卡
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浩鼎(4174)
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10.00
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啟動兩新藥授權案，增添長期營收來源，利多題材帶動量價齊揚
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淳安(6283)
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9.94
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搶攻車載鏡頭模組成果發酵，8月營收創歷史新高，連兩日漲停
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南六(6504)
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9.92
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口罩日產能拉高至350萬片，Q3營業毛利率、淨利率可望衝高
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旺玖(6233)
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9.89
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外資連四買，PC、筆電需求旺，兼具智慧能源、智慧電表等IOT題材
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凱美(2375)
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9.13
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被動元件族群搭強強聯盟利多，外資終結連六日減碼，KD指標向上
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嘉澤(3533)
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6.58
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受惠Chromebook出貨及伺服器需求回溫，股價持續向前高挑戰
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順德(2351)
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5.90
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工業用、車用導線架回溫，音圈馬達彈片出貨，投信9月來偏多操作
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聯茂(6213)
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5.17
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9月起營收可望開始回溫，今年網通產品營收占比可望達6成水準
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國巨(2327)
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4.98
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攜手鴻海針對三新興產業及三新技術策略聯盟，外資法人回頭加碼
製表：陳昱光
9月29日一分鐘弱勢股
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名稱
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跌幅(%)
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弱勢原因
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美德醫療-DR (9103)
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10.00
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溢價幅度過大，遭列入60分鐘撮合，調節壓力湧現，股價打落跌停
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生華科(6492)
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7.41
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防疫概念股反彈無力，三大法人頻頻減碼，股價跌落月線之下
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茂迪(6244)
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6.03
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完成減資彌補虧損，外資、投信不買帳，同步逢高了結，壓抑股價表現
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國碩(2406)
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5.87
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資金重返電子股，太陽能族群回檔修正，外資連四日高檔減碼
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寶齡富錦(1760)
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5.33
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快篩獲印度驗證利多熄火，季線得而復失，股價未脫區間震盪格局
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技嘉(2376)
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5.33
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土洋法人同步大砍持股，拖累股價跌逾半根停板，失守80元整數大關
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富鼎(8261)
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5.10
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外資偏空操作策略延續，股價苦吞連三黑，KD指標下彎
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緯穎(6669)
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4.94
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股價向上續航力道不足，外資倒貨594張，投信連13日加碼
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力旺(3529)
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4.11
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買盤動能趨緩，三大法人減碼持股，失守500元整數關卡
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中天(4128)
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4.04
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新藥搶進大陸題材失靈，股價連日回檔，維持季、月線間狹幅震盪
製表：陳昱光
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