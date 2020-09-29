9月29日一分鐘強弱勢股

9月29日一分鐘強勢股

名稱

漲幅(%)

強勢原因

大同(2371)

10.00

特定買盤吸納外資調節籌碼，股價跳空攻上漲停，收復月線關卡

浩鼎(4174)

10.00

啟動兩新藥授權案，增添長期營收來源，利多題材帶動量價齊揚

淳安(6283)

9.94

搶攻車載鏡頭模組成果發酵，8月營收創歷史新高，連兩日漲停

南六(6504)

9.92

口罩日產能拉高至350萬片，Q3營業毛利率、淨利率可望衝高

旺玖(6233)

9.89

外資連四買，PC、筆電需求旺，兼具智慧能源、智慧電表等IOT題材

凱美(2375)

9.13

被動元件族群搭強強聯盟利多，外資終結連六日減碼，KD指標向上

嘉澤(3533)

6.58

受惠Chromebook出貨及伺服器需求回溫，股價持續向前高挑戰

順德(2351)

5.90

工業用、車用導線架回溫，音圈馬達彈片出貨，投信9月來偏多操作

聯茂(6213)

5.17

9月起營收可望開始回溫，今年網通產品營收占比可望達6成水準

國巨(2327)

4.98

攜手鴻海針對三新興產業及三新技術策略聯盟，外資法人回頭加碼

製表：陳昱光

9月29日一分鐘弱勢股

名稱

跌幅(%)

弱勢原因

美德醫療-DR (9103)

10.00

溢價幅度過大，遭列入60分鐘撮合，調節壓力湧現，股價打落跌停

生華科(6492)

7.41

防疫概念股反彈無力，三大法人頻頻減碼，股價跌落月線之下

茂迪(6244)

6.03

完成減資彌補虧損，外資、投信不買帳，同步逢高了結，壓抑股價表現

國碩(2406)

5.87

資金重返電子股，太陽能族群回檔修正，外資連四日高檔減碼

寶齡富錦(1760)

5.33

快篩獲印度驗證利多熄火，季線得而復失，股價未脫區間震盪格局

技嘉(2376)

5.33

土洋法人同步大砍持股，拖累股價跌逾半根停板，失守80元整數大關

富鼎(8261)

5.10

外資偏空操作策略延續，股價苦吞連三黑，KD指標下彎

緯穎(6669)

4.94

股價向上續航力道不足，外資倒貨594張，投信連13日加碼

力旺(3529)

4.11

買盤動能趨緩，三大法人減碼持股，失守500元整數關卡

中天(4128)

4.04

新藥搶進大陸題材失靈，股價連日回檔，維持季、月線間狹幅震盪

製表：陳昱光

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工商時報 陳昱光

證券產業新聞中心-證券組