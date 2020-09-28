9月28日一分鐘強弱勢股
9月28日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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聯電(2303)
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10.00
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美國出手制裁大陸晶圓代工龍頭中芯國際，聯電有轉單效應
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寶齡富錦(1760)
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10.00
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飛確Vstrip COVID-19抗原快篩試劑通過驗證
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旺宏(2337)
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9.98
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瑪利歐兄弟35周年遊戲助攻Switch買氣旺，旺宏受惠
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台康生技(6589)
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9.97
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COVID-19抗原快篩試劑通過認證，將在印銷售
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泰茂(2230)
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9.89
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車輛救援系統取得認證，搶歐美日市場28日亮燈漲停
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淳安(6283)
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9.86
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搶攻車載鏡頭模組發酵，隨著車載鏡頭出貨逐步放量
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欣陸(3703)
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9.84
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營建股熱，欣陸投控旗下大陸建設的宝格、丽格銷售熱
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華邦電(2344)
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9.80
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中芯遭到美國制裁，市場點名記憶體代工廠華邦電迎轉單效應
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世界(5347)
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9.76
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世界與中芯同為8吋代工競爭對手，中芯落難，世界受惠
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矽統(2363)
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9.71
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IC設計全面反彈並搭上防疫用品題材，股價漲停
製表：王淑以
9月28日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢因素
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首利(1471)
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10.00
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電競產品布局發酵，8月稅後純益3000 萬元，惟利多出盡
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泰谷(3339)
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10.00
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櫃買中心列注意股票， 28日起預收款券及每十分鐘撮合一次
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泰金寶-DR(9105)
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9.95
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DR溢價過大，遭證交所出手祭出處置措施，28日股價跌停
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億麗(2443)
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9.93
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遭列注意股，8月淨損2500萬元，每股虧損0.17元
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華上(6289)
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9.90
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漲幅過大，自結8月稅後淨損700萬元，每股淨損0.07元
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合正(5381)
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9.90
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漲幅過大，櫃買中心自25日起預收款券，每十分鐘撮合一次
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虹光(2380)
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9.89
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列注意股，8月淨損4500萬元，每股虧損0.25元
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正峰新(1538)
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9.82
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營運低迷，8月營收2572.6萬元 年減16.09%
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鈺創(5351)
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9.31
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營運疲弱，8月營收2.71億元 年減15.78%
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喬鼎(3057)
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8.85
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減資彌補虧損，28日重新上市買賣，賣壓頗為沉重
製表：王淑以
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