9月28日一分鐘強弱勢股

9月28日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

聯電(2303)

10.00

美國出手制裁大陸晶圓代工龍頭中芯國際，聯電有轉單效應

寶齡富錦(1760)

10.00

飛確Vstrip COVID-19抗原快篩試劑通過驗證

旺宏(2337)

9.98

瑪利歐兄弟35周年遊戲助攻Switch買氣旺，旺宏受惠

台康生技(6589)

9.97

COVID-19抗原快篩試劑通過認證，將在印銷售

泰茂(2230)

9.89

車輛救援系統取得認證，搶歐美日市場28日亮燈漲停

淳安(6283)

9.86

搶攻車載鏡頭模組發酵，隨著車載鏡頭出貨逐步放量

欣陸(3703)

9.84

營建股熱，欣陸投控旗下大陸建設的宝格、丽格銷售熱

華邦電(2344)

9.80

中芯遭到美國制裁，市場點名記憶體代工廠華邦電迎轉單效應

世界(5347)

9.76

世界與中芯同為8吋代工競爭對手，中芯落難，世界受惠

矽統(2363)

9.71

IC設計全面反彈並搭上防疫用品題材，股價漲停

製表：王淑以

9月28日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢因素

首利(1471)

10.00

電競產品布局發酵，8月稅後純益3000 萬元，惟利多出盡

泰谷(3339)

10.00

櫃買中心列注意股票， 28日起預收款券及每十分鐘撮合一次

泰金寶-DR(9105)

9.95

DR溢價過大，遭證交所出手祭出處置措施，28日股價跌停

億麗(2443)

9.93

遭列注意股，8月淨損2500萬元，每股虧損0.17元

華上(6289)

9.90

漲幅過大，自結8月稅後淨損700萬元，每股淨損0.07元

合正(5381)

9.90

漲幅過大，櫃買中心自25日起預收款券，每十分鐘撮合一次

虹光(2380)

9.89

列注意股，8月淨損4500萬元，每股虧損0.25元

正峰新(1538)

9.82

營運低迷，8月營收2572.6萬元 年減16.09%

鈺創(5351)

9.31

營運疲弱，8月營收2.71億元 年減15.78%

喬鼎(3057)

8.85

減資彌補虧損，28日重新上市買賣，賣壓頗為沉重

製表：王淑以

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工商時報 王淑以

證券產業新聞中心-證券組