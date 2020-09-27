台股新一周展望 法人看好族群出列

台新投顧預估指數在12,000～12,700點區間震盪

台股25日指數收盤為12,232.91點，較9/18累計下跌642.71點，周跌幅為4.99％，周K線收黑。台新投顧本周看好八大題材類股，包含：5G手機股、Mini LED股、板卡股、資產股、鋼鐵股、塑化股、汽車股、生技股等，研判本周指數將在12,000～12,700點區間震盪。

台新投顧分析指出，近期影響台股三項國內外利多因素，包含：

1.各國央行持續寬鬆政策。

2.第三季電子產業營運旺季。

3.蘋果iPhone 12新品即將發表。

但台新投顧也提醒要留意三項國內外利空因素：

1.外資近期持續賣超動作。

2.新台幣匯率升值，上市櫃公司匯損疑慮增加。

3.美股科技股回檔走勢。

大展投顧看好蘋果概念、矽智財股

台股上周連續五日下跌走勢，高低檔指數震盪達802.5點，25日指數收低12,232.91點。大展投顧預期本周指數在12,200-12,600點區間震盪，本周看好兩大題材類股，包含：蘋果概念股、矽智財股等。

大展投顧彙整資訊分析指出，近期四項國內外利多因素：

1.美國經濟數據好轉，包括：消費者信心指數上升到4月初以來的最高點、美國8月新屋銷售攀至14年來的新高。

2.美國眾議院民主黨，正起草新一輪刺激法案，規模高達約2.4兆美元，預計最快下周對這項法案進行投票。

3.亞馬遜舉行年度新品發表會，包括：智慧音箱Echo、語音助理Alexa升級、空拍監視器、汽車警報器等居家安全裝置。蘋果新iPhone也預計10月中旬發表，亞馬遜及蘋果股價初步止跌，有利美股止跌回溫。

4.台灣8月外銷訂單為454.9億美元，創歷年同月新高，年增13.6％，已連六紅。台灣8月工業及製造業指數，雙創新高。

啟發投顧看好半導體、生技、5G概念股

台股上周各類股全面下跌，以通信網路類指數下跌2.81％最抗跌，玻璃陶瓷類指數下跌10.52％最弱勢。啟發投顧本周看好三大題材類股，包含：半導體股、生技股、5G概念股等，本周指數區間介於12,150-12,550點。

啟發投顧分析指出，近期兩項國內外利多因素，包含：

1.台股失守季線，帶動盤面出現「滾雪球」的追殺效應，成交量大幅增加，有助於指數加速趕底。但調節壓力普遍不會只有一日，因此較不利季底作帳行情，大盤將以高檔區間震盪為主，等到資金回流至主流電子類股後，可望再帶領台股開啟新一波漲勢。

2.台股跌破季線後的觀察重點在美元指數，近期資金回流美國，美元指數走強，亞股回檔。Fed宣告零利率至2023年，預料資金行情仍持續。台股短線受美國總統選舉干擾及疫情延燒，雖不利多頭反攻，但台股已快速回檔修正，研判屬技術面修正，仍可維持多頭格局，不排除中秋連假後將有變盤向上的空間。