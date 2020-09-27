新股抽籤熱 勿忘藏壽司

近來新股申購火紅的亞洲藏壽司掛牌後股價大跌，中籤戶預期獲利大縮水，不免讓投資人有些失望，證券業者提醒，掛牌前興櫃參考價通常會較高，合理價格可以參考競拍均價。

證券業者表示，一般掛牌前承銷商多少會造勢，興櫃價格通常有一波漲勢，成交買賣也會較熱絡；投資人在判斷掛牌後股價時，不應以競價拍賣或公開承銷申購抽籤期的價格為基準，否則容易有像藏壽司的案例發生；抽籤股民原本看好只要中籤就可大賺27萬元，但掛牌首日開盤一張只賺5.7萬元，獲利比預期大幅縮水，如果沒有在第一時間賣掉，獲利更是一天比一天縮水。

藏壽司承銷價為每股55元，9月17日掛牌當天開盤價112元，盤中一度跌破百元，收盤108元，25日收盤價只剩80.5元。

法人表示，觀察藏壽司過去3年每股盈餘（EPS）約在1.85至3.4元之間，今年上半年仍是虧損，加上掛牌前股價急漲，最高來到325元，本益比太高，由於未來不確定性仍高，投資人只想賺短線價差，可能是近期股價連跌的一個重要因素。

BMW代理商汎德永業公司連續6年賺進一個股本，基本面展望不錯，預計10月12日掛牌上市，公開申購從25日起至29日辦理登記，每股承銷價新台幣180元，以25日興櫃參考價332.5元來算，1張價差達15萬元，預料也將捲起申購熱潮。

證券業者指出，如果掛牌前興櫃股價偏離基本面太多，或波動過大，投資人要參與申購抽籤、競價拍賣，甚至在興櫃市場追價都應謹慎評估，基本面及營運展望仍是重要評估。

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