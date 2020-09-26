15檔權值股 護盤尖兵

台股震盪，台積、兆豐金等各擁題材，大盤力拚節前周線收紅

華爾街逢低搶買美國科技股，那斯達克指數連跌三周後25日反彈逾2％，助攻台股加權指數在中秋節前，力拚站回季線，續迎光輝10月行情。法人篩選官股券商或三大法人近一周買超的權值股，包括台積電、兆豐金、聯電、友達、群創等15檔，將成為本周守護台股指數的尖兵。

進一步分析這15檔個股，尚有進入傳統旺季、運價起飛的長榮，受惠宅經濟需求的宏碁，輝達、AMD新產品上市，將帶動第三季業績上升的技嘉，以及報價從谷底翻升的原物料股，如正隆、東和鋼鐵、台聚等。

第一金投顧董事長陳奕光分析，美國總統候選人29日舉行第一場辯論，在選前不確定因素干擾下，外資24日大賣台股437億元，今年以來賣超7,037億元，創歷史新高，八大官股行庫24日則買超達101.75億元，累計今年官股護盤買超1,609億元，力抗外資賣超。

陳奕光認為，蘋果10月中旬將推出新iPhone，進入5G手機換機超級循環，25日蘋果股價強彈3.75％，台積電ADR 25日也上漲0.64％，外資有望回補台股，加權指數在中秋長假前力拚周線收紅，以迎光輝10月行情。

康和證券投資總監廖繼弘認為，美國那斯達克指數彈上季線，有利台灣科技股本周反彈，加權指數預期在12,100點到季線12,583點區間整理，因為季線仍扣抵指數呈現上升走勢，大盤通常會沿季線反彈修正，不過，須站穩12,500點，才算是盤勢轉強。

統一投顧董事長黎方國則表示，台股尚未修正結束，美國總統選舉越激烈，國際股市震盪越頻繁，市場不容易穩住，建議逢高站在賣方，預期加權指數在12,000～12,500點弱勢震盪。

黎方國還說，美國兩黨總統第一次辯論後的民調具參考性，在此之前，投資人會退場觀望，不急著摸底，短線上資金朝「三低」族群進駐，即低本益比、低基期及低股價，如群創、友達、聯電、長榮等，由於大盤追價意願不足，低價股買氣較能維持不墜。

日盛投顧總經理鍾國忠也認為，台股近一周跌近5％，是3月低檔反彈以來最大周跌幅，短期要克服均線下彎不易，加上又碰到中秋節長假，預期大盤將弱勢整理，多方先求守穩。