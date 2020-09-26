生技股掀IPO熱潮 7企業排隊等待

櫃檯買賣中心衝刺首次公開募股（IPO）送件掛牌數，截至9月22日止，申請上櫃家數18家，達成率約72%。下半年送件數逐步加溫中，其中以生技股IPO最熱門，待審議7家申請案全是生醫類股。

隨著下半年資本市場轉趨穩定，IPO申請熱度已逐步回溫，也掀起一波競拍抽籤熱。根據櫃買中心統計，今年以來截至22日止，申請上櫃及登錄興櫃家數分別為18家及14家，新增上櫃掛牌及新增登錄興櫃家數分別為8家（不包含轉投控掛牌1家）及18家，上櫃公司掛牌及興櫃公司登錄家數分別為777家及246家。

櫃買中心表示，今年IPO目標為25家，第4季是最後衝刺期，目前經櫃買同意尚未掛牌的公司有軒郁、陞達科技及意德士。

在國內疫情受到控制後，餐飲業自5月母親節起迎來一波報復性消費，掛牌申請更是熱鬧滾滾，繼亞洲藏壽司掛牌後，鍋貼連鎖店八方雲集也送件登錄興櫃；在台灣街頭巷尾隨處可見的早餐店麥味登品牌公司揚秦國際也已通過櫃買中心董監聯席會議審查，預計年底可掛牌。

櫃買中心加速上櫃申請案審查，25日董事監察人聯席會議一口氣通過上洋產業、亞泰金屬、揚秦國際、叡揚資訊及智聯服務等5家公司申請上櫃案，預計年底前可掛牌。

後續待審議的公司有常廣、亨泰光、長聖、達亞、博晟、台微醫、威健等7家公司，青一色全是生技醫療類股。其中，常廣、達亞、博晟為醫材廠，亨泰光為隱形眼鏡廠，長聖為免疫細胞及幹細胞廠，台微醫為脊椎融合手術相關產品，威健則為基因檢測廠。

其中，達亞在興櫃股價近期衝上300元，一度挑戰生技股后寶座備受關注，由於達亞的主力客戶來自全球醫療器材大廠，去年營收新台幣3.83億元，稅後純益9801萬元，每股純益5.58元。今年在新產品獲得認證並進入量產，推動營運顯著拉升，上半年每股稅後純益4.91元，已逼近去年全年水準。

常廣以自有品牌行銷全球，專精於腹腔鏡微創手術耗材及器械等醫療用品，以自有品牌「LAGIS」行銷全球，目前銷售版圖已擴及歐洲、日本、韓國、大陸及台灣；毛利率持穩在5成以上，去年每股稅後純益3.01元，有機會拚今年掛牌上櫃。

延伸閱讀

跟進亞洲藏壽司 早餐鍋貼搶搭掛牌熱潮