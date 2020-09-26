跟進亞洲藏壽司 早餐鍋貼搶搭掛牌熱潮

雖然國際疫情仍在延燒，但台灣情況相對穩定，不僅旅遊，餐飲業績也十分熱絡，並湧現掛牌潮，繼亞洲藏壽司轉上櫃後，以鍋貼發跡的八方雲集近期登錄興櫃，旗下有「麥味登」等早餐品牌的揚秦國際預計年底轉上櫃。

由於藏壽司上櫃前興櫃股價飆漲，蔚為投資圈話題，餐飲族群動態備受關注，初登IPO（首次公開上市）市場的後起之秀也被視為潛力股。

櫃買中心加速上櫃申請案審查，25日召開董事監察人聯席會議，通過揚秦國際等公司申請上櫃案，預計年底前可掛牌。

揚秦國際旗下有「麥味登MWD」、「炸雞大獅」及「REAL真．Café．Bread」等3大連鎖餐飲品牌，將在10月中旬舉行業績發表會，12月中下旬掛牌上櫃。

揚秦去年合併營收新台幣12.98億元，稅後淨利6265萬元，每股盈餘3.47元；今年上半年合併營收6.86億元，稅後淨利2619萬元，每股盈餘1.45元。

另外，八方雲集已登錄興櫃，月底前就能興櫃交易，按時程推估，明年也有望轉上市上櫃。

八方雲集截至2019年底已有981家門市，旗下還有梁社漢排骨、百芳池上便當、八方台式麵屋等品牌，海內外總店數約1032家，其中約85%為加盟門市，去年營收48.3億元，稅前純益6.27億元，每股盈餘8.09元成績，今年上半年每股也賺4.99元，獲利十分亮眼。

除此之外，旗下有超過百家據點的本土咖啡品牌cama cafe，已啟動上市櫃計畫，目標明年底轉上櫃。饗賓餐旅集團認為，在公司治理上，已隨時可以掛牌，但目前希望暫緩腳步，專心聚焦在培育餐飲人才，而不是侷限在衝高獲利，掛牌時間點估至2023年。

而香繼光集團旗下有繼光香香雞，也代理金子半之助等品牌，近期宣布睽違20年重啟加盟，並持續朝上市櫃掛牌目標邁進。

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