遊戲機供應鏈 美林喊買

全新Xbox和PS系列將於11月上市，台灣廠商是遊戲機供應鏈的核心，外資券商美銀美林喊買台系遊戲供應鏈，包括台積電（2330）、台達電（2308）、欣興（3037）、光寶科（2301）等。

微軟的Xbox Series X／S將於11月10日，分別以499美元、299美元的價格推出，而Sony的PS5／PS 5 DE，則將在11月12日分別以499美元、399美元問世。台灣是遊戲機供應鏈的主要供應商，外資券商美林預計這些新產品將成為第四季的成長動能。

美銀美林認為，雖然相關業務占這些大型企業的營收比重有限，但受惠拉貨周期及其高單價、高毛利，這些企業在今年第四季到明年第一季的營收及毛利，將比同業表現更好。

根據過往經驗顯示，遊戲機的出貨量在新機發布後的1～2年內，將大幅增長，Sony於2013年11月發布PS4後，2014年PS3和PS4的出貨量年增長達48％；2015～2017年PS3和PS4的年出貨量，亦維持在1,900萬台左右。

Xbox One和Xbox 360表現出類似的成長趨勢，2013年、2014年出貨量分別年增26％、19％。

美銀美林預期，值此新冠疫情蔓延期間，室內娛樂因民眾宅在家而需求成長，且入門版新機效能優於舊機、價格也低於舊機，甚具競爭力，新機銷售勢必非常強勁。

Xbox X／S及PS 5／DE，皆由台積電7奈米製程代工的CPU及GPU，聯發科則提供WiFi 6及ASIC晶片。欣興及南電是AMD ABF的主要供應商，用於遊戲機的定制晶片複雜度高，因此，會消耗大量的ABF，將有助於產品平均單價及利潤率的提高。

台達電提供PS系列電源，而Xbox電源則以群光及光寶科（也生產光碟機ODD）為主，兩者均因較高的功耗，而有利於廠商的產品平均單價及利潤率增加。