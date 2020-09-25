中籤賺15萬！ 汎德申購教學 菜逼八一次看懂

BMW代理商汎德永業公司將於10月12日掛牌，上市前將於9月25日至9月29日辦理股票登記抽籤，公開申購張數為1,914張，每股承銷價為180元，以今日興櫃參考價332元來算，抽到1張可賺15萬元。

汎德永業資本額新台幣7.17億元，主要業務為BMW、MINI 與Porsche（保時捷）豪華進口車的銷售與維修保養業務，其中BMW的新車銷售數占國內整體市場逾5成，Porsche與MINI更分別囊括國內85％與80％的佔有率，近幾年隨著新車銷售累積數量的攀升，高毛利的維修保養業務也呈現逐年穩定成長趨勢。

至於要如何用手機抽籤?以下4步驟提供投資人參考:1.參與興櫃上市抽籤，投資人須具備「台股證券戶」。2.下載該券商的下單APP，就可以直接線上下單、抽股票。3.登入證券商APP，找到「申購專區」，選定要抽籤的股票，按下「申購」。4.記得「預扣款日」的前一天，戶頭要有足夠的款項，即戶頭裡要有18萬元，還得準備20元手續費以及50元中籤通知郵寄費用，等待通知即可。

投資人必須注意的是，若忘記匯款或帳戶餘額不足，即使抽中股票也會判定申購失敗。

此外，根據證交所規定，申購人可於申購起始日至申購截止日下午2:00前申請申購委託。除申購截止日外，申購人於申購時間當日下午2:00後申請申購委託者，視為次一營業日之申購委託。申購後(至下午2:00前)尚未送達交易所前，可取消申購；中籤後不能放棄認購及要求退還價款，申購前應審慎評估。

（ 中時新聞網 葉明芳）

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