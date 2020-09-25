3大法人賣超57億 台股周線重摔逾600點

台積電挺不住 台股週線收長黑

台積電勉力撐在平盤之上，卻擋不住賣壓，台股今天早盤雖受美股反彈激勵，一度大漲百點，但中場由紅翻黑，終場下跌31點、週線收長黑。

加權股價指數終場下跌31.47點、跌幅0.26%、收在12232.91點、成交值新台幣2090.43億元，在外資倒貨不手軟下，雖非電子股想撐盤，但仍無力回天，鴻海、大立光、聯發科表現疲軟，連近期強勢的面板股也加入殺盤行列。

分析師表示，台股本周殺了一根超過600點的長黑，再度逼近前波低點12144點，多頭架構遭到破壞，所幸量能並未明顯爆發，多頭尚有一線生機，首要觀察指標為美股是否有效止跌，及外資賣超力道是否減緩。

分析師也認為，美股動盪波及亞股，尤其是科技股跌勢更為慘烈，台積電成為提款的主要標的，近6個交易日賣超超過10萬張，外資賣超台股也逾600億元，在外資賣超未止前，台股恐有探底危機，多頭在站回季線12583點前需審慎應對。

法人指出，台股在10月將面臨長假效應，資金進場意願恐降低，加上外在環境動盪，市場擔憂疫情再度重創經濟復甦表現，國安基金將在10月12日開會，屆時是否繼續護盤，也將牽動投資人信心。

（中央社）

《盤後解析》台股欲振乏力 本周重摔642點

美股周四止跌反彈，台股今天在美股止跌，台積電(2330)開高帶動，早盤開高一度出現逾百點的反彈，但追價買盤無力，台積電翻黑，亞股也震盪；台股電金大型權值股均偏弱勢，所幸台積電收盤漲1元，食品塑膠等傳產股逆勢上漲，台股開高震盪收低，高低點逾230點，收盤跌31點至12232點，成交值2090億元。本周台股大跌，本周大跌642.71點。

周四美股隨著美國兩黨期望重啟紓困案談判，新屋銷售數據優預期，科技股重啟漲勢，終場美股四大指數漲幅介於0.2~0.97%；蘋果收漲1.03%；AMD漲1.46%；台積電ADR漲0.59%；聯電ADR漲1.38%。

在本周以來連4天拉回後，今天也在美股止跌帶動，台積電開高4元，早盤台股開高一度出現逾百點的反彈，但追價買盤無力，加上昨天跌破季線，市場信心弱，早盤漲點收斂，盤中翻黑，最低12149點，距早盤高點低近240點，今日收黑十字線；且持續被制於季線之下，並且短期技術面仍弱勢。

台股指標股台積電開高4元，一度帶領電子股指數上揚，加上早盤金融股止跌，以及傳產的生技部分個股聚人氣，台股早盤仍維持在平盤之上整理。

台股今天以12312.94點，開高48.6點，開盤後15分鐘指數來到12381.22點，大漲116.8點，漲幅0.95%，不過量能並未跟上，衝高之後，買氣後繼無力。中場台積電翻黑，中小型電子股殺聲隆隆，台股最後由台積電收漲1元使得指數未收在最低，但無力翻紅。

電子權值股為此波大盤自13031點下跌的元兇，尤其是台積電自17日除息以來連跌6個交易日，今日呈現弱勢反彈，台股同步弱勢反彈。今日收周線，收長黑棒。

回顧昨天，周四台股以跳空跌破季線的12,487.48點開出，在停損停利賣壓出籠下，指數震盪走低，終場加權指數下跌319.5點，收在12,264.38點，跌幅2.54%，成交量2443.71億元。三大法人合計賣超487.8億元：外資賣超436.77億元、投信賣超7.44億元、自營商賣超43.58億元。

台股周四跌破季線，且短天期均線走跌，今日仍弱勢，下周四為中秋節四天連假，台股下周僅三個交易日，預計指數將持續整理。

（時報資訊 沈培華）

三大法人賣超台股57.04億元

台股今天跌31.47點，收在12232.91點，成交值新台幣2090.42億元。三大法人同步賣超，合計賣超新台幣57.04億元。

自營商賣超44.64億元，投信賣超9.56億元，外資及陸資賣超2.84億元。

分析師也認為，美股動盪波及亞股，尤其是科技股跌勢更為慘烈，台積電成為提款的主要標的，在外資賣超未止前，台股恐有探底危機，多頭在站回季線12583點前需審慎應對。

（中央社）

台股短期拉回修正 張建一：基本面佳趨勢往上

近期台股隨美股表現，震盪走低，不過台經院院長張建一認為，台股固然會與國際股市連動，但台灣經濟基本面佳，趨勢往上的機會非常大，甚至有機會再創新高。

台股昨天大跌逾300點，今天開盤後一度上漲百點，不過電子權值股解套賣壓隨即浮現，指數翻黑。

台經院今天舉辦景氣動向調查記者會，張建一會後受訪時表示，台股基本上跟國際連動，美股現在高檔震盪，科技股之前更創下新高，如今短線拉回修正，後續走勢得看美國總統大選。

張建一接著表示，台股昨天重挫，但短期修正相當正常，台灣基本面很好是各界公認，台股趨勢往上的機會非常大。

媒體詢問，台股是否仍有機會創新高，張建一認為有機會，因為台灣經濟基本面相當不錯。

台經院六所所長吳孟道也就近期匯率提出看法，他表示，全球央行大舉實施量化寬鬆（QE），釋出的流動性相當驚人，在金融情勢平穩的情況下，自然會流向新興市場，追求較高的報酬率，台灣也成為主要停泊站。

而在資金大量流入之下，吳孟道認為，短期來看，新台幣至少一季至半年難以轉弱，預料第4季將呈「穩中透強」格局。

（中央社）

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