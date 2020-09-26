資金行情將轉向 內需資產走多頭

國際股市及台股開始出現明顯的走勢動盪，觀察美股道瓊及NASDAQ指數，似乎也出現短期頭部成立的現象，因此，在目前台股高點來到一萬三千點過後，我們的選股及持股策略也應該要調整，相對長期低檔及站在產業回升的方向標的，才是我們要注意的選項，那麼要留意哪些產業具有長期回升的機會呢？

我們注意到，在國際熱錢氾濫及台幣走勢偏多之下，國內房地產確實出現回溫的走勢，以台灣房地產指標的國泰房地產指數來說，目前價量均回復到2013至2014年高峰不遠的位置，這也表示在經過六年修正過後的房地產市場，開始出現轉強的契機！也很有機會是資金面開始注意到相對位置低檔的資產或營建需求題材。

而這一類別股，股價位置低基期投資朋友就可以予以相當的關愛眼神，以建材營造相關的工信(5521)為例，淨值達到13.83元，而股價目前還不到12元，另一檔營建營造低價股中工(2515)，目前股價八元出頭，但淨值達到12.82元，這些都是相對有長期回升的概念，以及股價位置處於長期低檔區的選項，就可以相當注意。

資金行情之下，我們的選股策略還是要買低賣高，以產業長期在產業回升的位置及長線股價相對低的標的，比較能在未來震盪偏劇烈的市場之下走出自己多頭的道路。

加權指數在國際股市重挫影響下，開始回到月季線附近整理，因此在操作上要注意總體面風險，尤其在十一月初美國總統大選之前行情不確定性較高，而後續行情及類股資金會如何輪動？

買低賣高 第四季傳產及資產題材正式走強

內需概念回升加上新台幣明確走出升值趨勢，資金行情是可以期待的，不過外在變化因素也不少，所以目前整體市場的操作難度反而升高，尤其加權指數來到相對高位階，因此佔權值的高價股或權值股，目前反而不宜大幅介入，操作上資金比例及選股策略要拿捏好。

長期報價向上，往往是股價的領先指標，因此在內需概念回溫下，我們注意到近期包含鋼鐵報價或二線塑化報價有起來的趨勢，這個族群可能就是我們可以注意的選項。

以鋼鐵股績優生東和鋼鐵(2006)來說，股價短線雖然上來一段，但是長期股價位置相對仍低，就是個長期業績成長及長線股價位置低基期並且有往上回升的機會，操作上就可以相當注意。

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

（錢冠州）

文章來源：理財周刊

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