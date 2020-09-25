萬綠叢中一點紅 這20檔行情仍好

台股今（25日）加權股價指數收盤報12,232.91點，跌31.47點，跌幅0.26%，成交量為2,090.42億。

據業內初步統計，上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅7％以上的有5檔，前10名為統懋 (2434)、力麗 (1444) 、同開 (3018)、基勝-KY (8427)、陽明 (2609)、亞太電 (3682)、遠雄來 (2712)、萬海 (2615)、巨大 (9921)、本盟 (1475)。

今日有81檔超過5％跌幅，跌幅前10名有華上 (6289)、精熙-DR (9188)、千興 (2025)、東訊 (2321)、華冠 (8101)、再生-KY (1337)、聚隆 (1466)、中化生 (1762)、天瀚 (6225)、虹光 (2380)以上皆跌停。

上市成交量前10名個股有群創 (3481)、聯電 (2303)、力麗 (1444)、友達 (2409)、長榮 (2603)、中信金 (2891)、聯合再生 (3576)、金像電 (2368)、世紀鋼 (9958)、彩晶 (6116)。

上櫃有7檔7％以上漲幅，其中前10名為慶騰 (4534)、中茂 (5205)、百徽 (6259)、泰谷 (3339)、牧東 (4950)、康呈 (6236)、欣厚-KY (4924)、駿熠電 (3642)、大略-KY (4804)、南璋 (4712)。

今日上櫃有71檔股票有5％以上的大跌，前10檔新零售 (3085)、尚茂 (8291)、合正 (5381)、樺晟 (3202)、微端 (3285)、驊宏資 (6148)、亞矽 (6113)、綠電生 (8440)、福大 (4402)、天宇 (8171)以上皆跌停。

上櫃成交量前10名為廣運 (6125)、創惟 (6104)、樺晟 (3202)、日揚 (6208)、頎邦 (6147)、光洋科 (1785)、均豪 (5443)、中天 (4128)、宏捷科 (8086)、綠電生 (8440) 。

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