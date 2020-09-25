9月25日一分鐘強弱勢股
9月25日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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慶騰
(4534)
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10.00
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股價站上季線後趨勢轉強，加上低價股近期獲短多點火
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力麗
(1444)
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9.82
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繼蘋果音箱與傳輸線後，再打入新款Apple Watch供應鏈
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陽明
(2609)
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8.21
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國發會副主委鄭貞茂10月上任董座，25日出現慶祝行情走升
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亞太電
(3682)
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6.99
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攜手遠傳瞄準5G商機，最快11月開始提供相關服務
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萬海
(2615)
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6.51
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油價保持低點外，美國線運價Q4也可望維持高檔不墜
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巨大
(9921)
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6.05
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自行車市場需求暢旺，股價回測半年線後，25日反彈向上
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美利達
(9914)
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4.71
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受惠電動自行車在歐美熱銷，訂單能見度已達明年3月
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長榮
(2603)
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4.05
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泛太平洋貿易需求強勁，整體能見度可望延續到年底
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正隆
(1904)
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3.78
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蘋果新機與消費旺季帶動包材需求，Q4營收力拚百億元
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日馳
(1526)
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3.77
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自結今年前7個月EPS突破2元，提前創下歷年新高
製表：柯宗沅
9月25日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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樺晟
(3202)
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10.00
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雖8月營收創同期新高，獲利卻未跟上，自結8月EPS為-0.07元
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再生-KY
(1337)
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9.97
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公司營運持續受大陸禁廢令影響，自結8月虧損4,600萬元
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聚隆
(1466)
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9.96
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大盤趨勢轉空，買盤追價意願保守，漲多股遭獲利了結
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中化生
(1762)
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9.96
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雖訂單能見度已達明年，但股價仍在假突破後回測10日均線
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虹光
(2380)
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9.94
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自結今年前8個月每股虧損2.28元，外資連兩日賣超
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綠電
(8440)
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9.93
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股價25日帶量回補前日跳空缺口，單日震幅高達18％
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天宇
(8171)
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9.91
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8月業績不如預期，終場失守月線支撐，短線趨勢轉弱
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聯嘉
(6288)
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9.87
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外資終止連5日買超，調節賣壓順勢出籠，跌破5日均線
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世芯-KY
(3661)
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9.63
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季線蓋頭反壓沉重，法人由買轉賣，盤中一度打入跌停板
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恆大
(1325)
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9.35
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政府自24日起再度全數徵用國家隊口罩，恐拖累營收表現
製表：柯宗沅
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