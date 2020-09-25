9月25日一分鐘強弱勢股

9月25日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

慶騰

(4534)

10.00

股價站上季線後趨勢轉強，加上低價股近期獲短多點火

力麗

(1444)

9.82

繼蘋果音箱與傳輸線後，再打入新款Apple Watch供應鏈

陽明

(2609)

8.21

國發會副主委鄭貞茂10月上任董座，25日出現慶祝行情走升

亞太電

(3682)

6.99

攜手遠傳瞄準5G商機，最快11月開始提供相關服務

萬海

(2615)

6.51

油價保持低點外，美國線運價Q4也可望維持高檔不墜

巨大

(9921)

6.05

自行車市場需求暢旺，股價回測半年線後，25日反彈向上

美利達

(9914)

4.71

受惠電動自行車在歐美熱銷，訂單能見度已達明年3月

長榮

(2603)

4.05

泛太平洋貿易需求強勁，整體能見度可望延續到年底

正隆

(1904)

3.78

蘋果新機與消費旺季帶動包材需求，Q4營收力拚百億元

日馳

(1526)

3.77

自結今年前7個月EPS突破2元，提前創下歷年新高

製表：柯宗沅

9月25日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

樺晟

(3202)

10.00

雖8月營收創同期新高，獲利卻未跟上，自結8月EPS為-0.07元

再生-KY

(1337)

9.97

公司營運持續受大陸禁廢令影響，自結8月虧損4,600萬元

聚隆

(1466)

9.96

大盤趨勢轉空，買盤追價意願保守，漲多股遭獲利了結

中化生

(1762)

9.96

雖訂單能見度已達明年，但股價仍在假突破後回測10日均線

虹光

(2380)

9.94

自結今年前8個月每股虧損2.28元，外資連兩日賣超

綠電

(8440)

9.93

股價25日帶量回補前日跳空缺口，單日震幅高達18％

天宇

(8171)

9.91

8月業績不如預期，終場失守月線支撐，短線趨勢轉弱

聯嘉

(6288)

9.87

外資終止連5日買超，調節賣壓順勢出籠，跌破5日均線

世芯-KY

(3661)

9.63

季線蓋頭反壓沉重，法人由買轉賣，盤中一度打入跌停板

恆大

(1325)

9.35

政府自24日起再度全數徵用國家隊口罩，恐拖累營收表現


製表：柯宗沅

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工商時報 柯宗沅

證券組