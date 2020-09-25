外資提款賣壓沈重 台股紅翻黑

外資昨（24）日賣超437億元，累計今年來大賣超上市櫃達7,122億元，年中法人預測的「外資會回頭加碼」的情況不但未發生，且提款更多，台股今日受到美股開低拉高作收的激勵，一早狂漲百點，但指數噴高後，逢高明顯有特定賣壓出籠，外資續調節機率高，台股加權指數也由大漲翻黑，上下高低達144點。

不只外資今年來大賣超，自營商從7月中下旬開始賣超，投信也在在9月由多翻空，累計今年來三大法人大賣上市櫃超過8,239.73億元，法人偏空操作創下歷史新紀錄。

今年以來台股在政府基金帶頭，積極引導內資前進台股，年輕族群散戶大舉將資金投入被動式基金ETF，另一批年輕族群的散戶則是跟著市場主力大戶小炒生技股及DR等特定族群，造就今年來相關個股或族群股價飆漲，形成新手軋老手的罕見景況。

而在內資大舉將台股拱上萬三行情後，外資成為市場最大受益者，不但在市場大舉拋售持股，另一邊大買元大台灣50反1，造就該檔ETF基金規模超過千億元，不但贏過台灣50 ETF，更躍居全球最大規模的反向ETF。

台股一早曾攻上12,385點，但逢高後各方賣壓出籠，大家者都怕上檔被套牢，獲利了結及停損賣壓齊出，指數快速壓回，最低至12,241點，與前波低點12,144點差不到百點，至11點過後在平盤下上下游走。法人表示，前波低點不可跌破，若跌破市場信心將更脆弱，指數恐將回測萬二整數關卡。