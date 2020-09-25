今日焦點股 重點摘要

今（9/25）日熱門焦點股如下：

（1）後疫情時代，全球對自行車需求暴增，無論是組車廠的巨大（9921）、美利達（9914）、愛地雅（8933），或是零組件廠的桂盟（5306）、日馳（1526）、利奇（1517）等，目前訂單滿手、產能滿載，訂單能見度已經看到明年上半年。

前景一片大好的自行車族群，24日受大大盤重挫衝擊、股價紛紛慘跌，25日開盤股價紛紛呈現大反彈；尤其是自行車雙雄-巨大、美利達，盤中平均漲幅逾5％！

其中，巨大開盤最高衝到269.5元、大漲了13.5元，漲幅逾5％。

法人樂觀看待巨大今年度電動自行車、傳統自行車出貨量都將成長，預期2020年營收及獲利雙雙成長可期；明年後疫情時代自行車市場需求旺盛，營運成長腳步不變。

美利達25日早盤股價最高飆到238元、大漲了15元，漲幅超過6.5％。

美利達受惠歐、美電動自行車持續熱銷，在手訂單能見度已看到明年3月。法人表示，美利達第三季歐美市場銷售熱絡，部分車種缺貨卻不至於斷貨，歐美與大陸市場銷售均可維持成長六成的水準；目前在手訂單爆滿，追加訂單的交期大都落在第四季與明年第一季，營收可望逐季攀高。（工商時報 曾麗芳）

（2）美股開低收高，台積電美國存託憑證（ADR）漲約0.59%，台積電今天股價同步走揚，早盤一度達新台幣428元，漲5元，市值收復11兆元關卡。

隨著蘋果（Apple）等科技股收高，道瓊工業指數漲52.31點，那斯達克指數也漲39.28點，台積電ADR收78.38美元，漲0.46美元，漲幅0.59%，相當台股459.59元。

台積電股價止跌反彈，早盤一度達新台幣428元，漲5元，漲幅1.18%，市值增加1296億元，回升至11兆元之上，達11.09兆元。

受惠5G及高速運算強勁需求，台積電第3季營收可望達112億至115億美元，將季增9.3%，並創歷史新高，法人預期，在蘋果（Apple）5奈米處理器需求強勁驅動下，第4季營運仍可望有不錯表現，全年營收將成長超過2成。（中央社）

（3）盤中熱門焦點股：

1.世紀鋼(9958)：昨三大法人逆勢聯手買超2135張，激勵今早股價強彈逾7%，收復5日線。

2.海光(2038)：下方月線有撐，今早跟隨大盤彈升逾3.5%，收復月線、挑戰5日線。

3.台積電(2330)：昨夜ADR彈升0.59%，帶動今早股價開高漲至428元，助攻台股漲逾百點。

4.新光鋼(2031)：綠電護體，昨外資逆勢買超539張，激勵今早股價彈升逾4%，收復月線。

5.江申(1525)：股價連跌3日，今早跟隨台股彈升逾4%，摸到5日線。

6.正隆(1904)：昨外資、投信聯手逆勢買超，激勵今早股價漲逾5%，收復5日線。

7.冠德(2520)：國內房市景氣熱絡，加上投信季底作帳，今早股價開高走高約5%，重回40關、拿回5日線。

8.力麗(1444)：昨獲外資翻多買超2820張，無懼遭列警示股，晨盤火速爆量攻頂，惟調節賣單現蹤，股價漲停遭打開。

9.廣運(6125)：昨獲外資及自營商聯手買超1879張，早盤一度觸頂，強攻10年高價。

10.世芯-KY(3661)：可望受惠轉單效應，近期獲投信關愛，晨盤開高後遭賣單調節，漲幅回吐至平盤附近震盪。

11.淳安(6283)：大秀車載實力，前景聚光，連兩日亮燈觸頂，寫8個月高價。

12.中化生(1762)：客戶大舉追單，Q4業績可期，獲投信連14買，早盤放量攀揚2%，登9年高價。

13.亞泥(1102)：兩岸水泥需求增，H2營運可期，早盤漲逾1%。

14.長榮(2603)：航運需求看至Q4，外資調高目標價，早盤放量漲逾4%。

15.萬海(2615)：美國線運價飆漲，外溢效應顯現，早盤漲逾8%、收復短均。

16.嘉澤(3533)：外資看好CPU升級，獲買進評等，早盤漲逾5%。

17.奇鋐(3017)：公司調整效益顯現，H2看俏，早盤漲逾2%、收復月線。

18.美利達(9914)：自行車訂單旺到明年，早盤漲逾5%。

19.劍湖山(5701)：喜迎連假人潮，早盤拉出第2根漲停，但盤中調節賣壓湧現，漲幅驟降至約2%。

20.欣厚-KY(4924)：外資昨回補，早盤觸及漲停，改寫前高。

(時報資訊)

（4）氣動元件大廠亞德客-KY25日上午參加香港商野村國際證券主辦線上法說會，市場預期亞德客第三季因大陸5G基礎建設、美國及大陸5G智慧型手機訂單大增，可優於去年同期及第二季，今年營運目標是比整體市場成長多10％。

25日股價先表態，大漲8.0元而以643.0元開出，目前仍呈現上漲走勢。

亞德客生產的氣動元件廣泛在建築機械、電子設備、通用機械、電池、塑料機械、包裝機械、機床設備及汽車製造等產業的自動化設備機台，8月及前8月合併營收不論以人民幣或新台幣計價，全面改寫同期新高。9月截至目前為止，接單及出貨都優於去年同期。

亞德客今年來自大陸5G相關產業及自動化設備訂單大增，上半年大陸市場佔營收比重高達91％，在大陸氣動元件市佔率攀升至21％，拉近與勁敵日本SMC在大陸市佔率34％差距。

第三、四季向來是氣動元件銷售淡季，今年雖有中美貿易摩擦、疫情等利空衝擊，但大陸為振興經濟，加速5G及AI等新基礎建設，打造智慧城市，帶動5G相關產業及自動化設備業者對氣動元件需求。

亞德客表示，目前訂單能見度很短，約1個月。當前正反面因素交錯，9、10月還有待觀察，但不代表結果就是不好。

亞德客下半年持續增添購機械設備，年產值預估可年增加一成，其中線性滑軌年產值上看人民幣7億元。（工商時報 沈美幸）

（5）美系外資認為，連接器廠嘉澤受惠PC及伺服器需求，成長動能將延續至2022年，重申買進評等，目標價上修到537元；日系外資看好嘉澤受惠處理器升級週期，升評至買進，目標價調高到600元。

嘉澤股價今天早盤最高來到478元、漲幅逾6.5%，成交量超過2000張。

美系外資發布研究報告表示，由於桌上型電腦、筆記型電腦、Chromebook等個人電腦（PC）需求續強，加上子公司表現改善，雖然嘉澤今年第2季營收基期較高，外資仍預估第3季、第4季營收僅將小幅季減5%、2%。

美系外資也看好從今年第4季到2022年電腦規格升級到Whitley中央處理器和DDR5記憶體滲透率提高，有助推升嘉澤平均售價及獲利率，將嘉澤2020年、2021年、2022年每股盈餘預估值調高12%、6%、6%至27.66元、31.59元、37.44元，重申「買進」投資評等，目標價從430元上修到537元。

日系外資看好嘉澤長期將受惠於伺服器及桌上型電腦中央處理器升級週期，目前看來商機比原本預期更大，包括今年第4季Whitley平台發表後，有望明顯推升嘉澤產品平均售價，因此將嘉澤2020年、2021年每股盈餘預估值上調6%、22%至28.65元、36.45元，投資評等從「中立」升至「買進」，目標價由450元調高到600元。（中央社）

（6）離岸風電概念股持續受到市場資金青睞，受惠風電效應的鋼鐵指標股世紀鋼(9958)本周在外資及投信聯手買超帶動，股價續強，早盤再創下141.5元新高，也帶動新光鋼(2031)早盤同步上漲，相對強勢。

世紀鋼受惠在風電布局效益，訂單能見度高，明年展望續明朗。受惠離岸風電出貨續增，世紀鋼第二季每股盈餘達1元，上半年EPS 1.58元。近三個交易日，外資及投信對世紀鋼仍是買超，三天以來，三大法人共計買超2566張。累計近20日，外資共買超該股8654張，投信買超8480張。

世紀鋼受惠風電訂單逐步放量、傳統鋼構需求也強勁，7月營收月增逾2成並創單月歷史新高。自結單月賺進0.49元，本季業績可望續揚。世紀鋼受惠在風電布局效益，訂單能見度高，明年展望續明朗。

新光鋼也有跨進離岸風電領域，第二季由虧轉盈，稅後淨利2.06億元，EPS 0.67元，終結連2季虧損，上半年淨利近1億元，EPS 0.32元。

另外，世紀鋼股價不斷創新高價；新光鋼持有世紀鋼股票，潛在持股利益也可望水漲船高，帶動股價同步強勢上攻。

展望後市，新光鋼看好台商回流、離岸風電、太陽能、公共工程等需求，推動鋼構訂單看到明年上半年，加上先前趁鋼價走跌時增加進口存貨，預期隨鋼價第三季持續向上，利差擴大將有利營運。法人估，新光鋼今年EPS有望挑戰1.5元，較去年的0.39元明顯成長。

新光鋼受惠鋼市轉熱，以及離岸風電訂單陸續出貨，7月加8月兩個月營收約19.63億元，已達第二季營收的逾9成，第三季營收大幅成長可期，獲利亦可望比上季更好。（時報資訊 沈培華）

（7）央行公布8月金融情況，M1B和M2年增率分別上升為至10.96%、6.69%，顯示市場資金極為充沛，央行強調，流動性絕對沒有問題。同時，8月全體貨幣機構放款與投資年增率上升到7.25%，為2011年11月以來的新高，主要受銀行對民間債權增加所致。在市場資金寬裕，而民間投資和貸款依然活絡，以及傳出8大行庫護盤挺金融股，今早金融類股指數翻揚逾1個百分點，個股表現以玉山金(2884)及上海商銀(5876)領漲。

央行指出，我國金融市場和國際市場連動性高，近來盤勢屬短期波動，由於我國經濟基本面相對許多國家優異、殖利率相對高，台股可望相對持穩。

據統計台灣散戶投資人持有最多的20檔個股中，金融股就有11檔，包括：開發金(2883)、中信金(2891)、國泰金(2882)、第一金(2892)、玉山金(2884)、兆豐金(2886)、華南金(2880)、新光金(2888)、合庫金(5880)、台新金(2887)、元大金(2885)等。

市場也傳出八大公股行庫護盤，買超除了台積電(2330)外，金融股也是重要標的，包括兆豐金、中信金、國泰金、富邦金、玉山金等。

以玉山金而言，從獲利績效來看，ROE是投資人最重視的部分，無論玉山金或玉山銀行上半年的ROE都高居同業第2高。玉山金今年上半年自結稅後純益96.8億元，較去年同期減少5.8%，然而第2季獲利回到上升軌道，單季稅後純益51.4億元，為歷年同期新高。（時報資訊 任珮云）

（8）TDR族群近期股價飛上天，證交所不斷示警後，昨天下午祭出三大處置措施，今天也達到效果，被點名的11檔TDR有10檔出現跌停，僅美德醫療-DR(9103)跌幅較少，也成為今天台股開盤後跌停主要族群。

台股DR股陸續從8月及9月出現不正常的飆漲，即使這周台股大幅修正，但這些被市場視為妖股的DR族群不畏逆風，持續高飛，理應與國外上市原股具連動性，但都卻出現大幅溢價情況。像是美德醫療-DR今年擠入疫情受惠股，5月前還在4元附近徘徊，9月已經飆漲到78元，成為DR族群中的大飆股，另外，明輝-DR(911608)、晨訊科-DR(912000)也是漲幅前三名的的個股。

面對這種不正常漲幅，證交所不斷提出警示，昨天也將11檔TDR股票，包括泰金寶-DR(9105)、越南控-DR(9110)、明輝-DR、杜康-DR(911616)、泰聚亨-DR(911622)及晨訊科-DR、美德醫療-DR、神州-DR(910861)、同方友友-DR(911868)、巨騰-DR(9136)及精熙-DR(9188)等11檔分別祭出60分鐘及20分鐘的處置交易，再配合應收足融資自備款或融券保證金及信用交易降低融資比率為0及提高融券保證金成數成等方式，達到快速降溫目的，今天紛紛出現跌停走勢。（時報資訊 莊丙農）