散戶熱愛＋公股行庫相挺 金融股回神翻揚

央行公布8月金融情況，M1B和M2年增率分別上升為至10.96％、6.69％，顯示市場資金極為充沛，央行強調，流動性絕對沒有問題。同時，8月全體貨幣機構放款與投資年增率上升到7.25％，為2011年11月以來的新高，主要受銀行對民間債權增加所致。在市場資金寬裕，而民間投資和貸款依然活絡，以及傳出8大行庫護盤挺金融股，今早金融類股指數翻揚逾1個百分點，個股表現以玉山金（2884）及上海商銀（5876）領漲。

央行指出，我國金融市場和國際市場連動性高，近來盤勢屬短期波動，由於我國經濟基本面相對許多國家優異、殖利率相對高，台股可望相對持穩。

據統計台灣散戶投資人持有最多的20檔個股中，金融股就有11檔，包括：開發金（2883）、中信金（2891）、國泰金（2882）、第一金（2892）、玉山金（2884）、兆豐金（2886）、華南金（2880）、新光金（2888）、合庫金（5880）、台新金（2887）、元大金（2885）等。

市場也傳出八大公股行庫護盤，買超除了台積電（2330）外，金融股也是重要標的，包括兆豐金、中信金、國泰金、富邦金、玉山金等。

以玉山金而言，從獲利績效來看，ROE是投資人最重視的部分，無論玉山金或玉山銀行上半年的ROE都高居同業第2高。玉山金今年上半年自結稅後純益96.8億元，較去年同期減少5.8％，然而第2季獲利回到上升軌道，單季稅後純益51.4億元，為歷年同期新高。

央行公布8月金融情況，M1B和M2年增率分別上升為至10.96％、6.69％，顯示市場資金極為充沛，央行強調，流動性絕對沒有問題。同時，8月全體貨幣機構放款與投資年增率上升到7.25％，為2011年11月以來的新高，主要受銀行對民間債權增加所致。在市場資金寬裕，而民間投資和貸款依然活絡，以及傳出8大行庫護盤挺金融股，今早金融類股指數翻揚逾1個百分點，個股表現以玉山金（2884）及上海商銀（5876）領漲。

央行指出，我國金融市場和國際市場連動性高，近來盤勢屬短期波動，由於我國經濟基本面相對許多國家優異、殖利率相對高，台股可望相對持穩。

據統計台灣散戶投資人持有最多的20檔個股中，金融股就有11檔，包括：開發金（2883）、中信金（2891）、國泰金（2882）、第一金（2892）、玉山金（2884）、兆豐金（2886）、華南金（2880）、新光金（2888）、合庫金（5880）、台新金（2887）、元大金（2885）等。

市場也傳出八大公股行庫護盤，買超除了台積電（2330）外，金融股也是重要標的，包括兆豐金、中信金、國泰金、富邦金、玉山金等。

以玉山金而言，從獲利績效來看，ROE是投資人最重視的部分，無論玉山金或玉山銀行上半年的ROE都高居同業第2高。玉山金今年上半年自結稅後純益96.8億元，較去年同期減少5.8％，然而第2季獲利回到上升軌道，單季稅後純益51.4億元，為歷年同期新高。

（時報資訊 任珮云）