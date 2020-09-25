上市、櫃企業營運快報

今（9/25）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.疫情改變影視市場消費模式，中華電(2412)瞄準該風潮，宣布旗下MOD將與GaragePlay車庫娛樂攜手合作，讓客戶不必出門也能安心在家享受高品質影音娛樂，讓電影發行的方式更加靈活多元，也期望透過這波後疫情商機，衝出一波MOD用戶申辦。

今年1月至9月下旬，客戶於MOD觀看電影時間累積已超過18億分鐘，而觀眾同期於全台戲院累積的觀影時數則約為16億分鐘，由數據顯示MOD電影累計觀影時數正式超越全台戲院，一舉躍上全台最強電影通路寶座。

而截至9月23日，GaragePlay車庫娛樂的全台累計票房已達7億，於全台票房占比超過22%，穩居全台累積票房第一。

2.樺晟(3202)自結8月稅後盈餘為1100萬元，由於子公司股權歸屬母公司部分虧損，單月每股淨損為0.07元，累計前8月每股盈餘為0.12元，隨著營運布局發酵，樺晟樂觀看待未來營運。

3.資策會MIC預估，今年台灣IC封測業產值可達新台幣5197億元，年成長8.9%，5G商轉、宅經濟以及下半年手機、遊戲機新品發布，有助台灣IC封測產業成長。

4.永豐實指出，預計第4季申請登錄興櫃交易，明年申請上市掛牌。永豐實也揭露財報狀況，今年上半年稅後淨利高達新台幣6.41億元，賺贏去年全年稅後淨利4.65億元。

5.微軟於年度Ignite大會中宣布，與高通技術公司更深入的合作，以進一步增強由高通Snapdragon運算平台驅動的Windows 10裝置的效能和應用程式相容性。

微軟App Assure with FastTrack計畫是一項服務，主要是在幫助客戶、開發人員和獨立軟體供應商解決應用程式相容性問題，合格的客戶無需支付任何額外費用。

此次宣布擴展計畫範圍顯示微軟致力於在Snapdragon運算平台驅動的Windows 10裝置上提供出色的體驗，讓最終使用者在使用應用程式時擁有始終如一的體驗。

6.能率集團旗下的能率網通（8071）所屬之佳能國際，因新冠疫情讓全球遠距溝通需求大增，遠距教學風潮日盛，代理之遠距線上線下視訊產品IPEVO實物攝影機，已連續創下單月銷售台數新高。也因此一亮眼表現，讓愛比科技將日本市場之銷售代理權也交由佳能國際來運作。

7.資策會MIC預估，2020年全球半導體市場將成長4.7%，因為全球疫情帶動遠距辦公的需要，高速運算(HPC)與電腦的需求增加。疫情也導致終端消費市場需求大幅下滑，晶片庫存量升高等問題，影響2020下半年的半導體成長。

展望2021年，資策會MIC資深產業分析師鄭凱安表示，預估2021年全球半導體市場成長率為10.1%，市場規模達4753億美元，HPC與5G將成為兩大成長動能，而因疫情帶來的無接觸需求，驅動物聯網應用快速發展，消費市場是否能在疫情受控後回復，是未來重要的市場觀測指標。

8.半導體設備廠京鼎(3413)董事會決議發行新台幣20.1億元無擔保轉換公司債，籌得資金將用以充實營運資金。京鼎持續擴產，台灣竹南二廠預計今年第3季至第4季動工，預計明年下半年投產，將挹注業績成長動能。