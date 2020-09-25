美股止跌 台股走勢關鍵在台積電

在科技類股止跌回升下，美股跌勢稍止，已經連跌4個交易日的台股也期盼在前波低點12144點前止跌，分析師表示，台股若要有效止跌，台積電不能續挫將是重要訊號。

在特斯拉（Tesla）、蘋果股價反彈帶領下，美股4大指數全面收紅；道瓊工業指數終場上漲52.31點、漲幅0.2%、收在26815.44點；S&P 500指數上漲9.67點、漲幅0.3%、收在3246.59點；NASDAQ指數上漲39.28點、漲幅0.37%、收在10672.27點，費城半導體指數上漲20.73點、漲幅0.97%、收在2147.42點。

美國勞工部公布，9月19日止當周首次請領失業救濟金人數增加4000人至87萬人，高於經濟學家預估的84萬人，凸顯經濟復甦走走停停；另外，美國8月新屋銷售經季節因素調整並換算成年率後成長4.8%至101.1萬戶，創近14年來最高，稍稍減緩市場對疫情衝擊經濟的擔憂。

分析師表示，電子權值股為此波大盤自13031點下跌的元兇，尤其是台積電自17日除息以來連跌6個交易日、遭外資賣超逾10萬張為最，台股若要有效止跌，台積電不能續挫。

此外，台股短線跌幅雖大，但融資餘額並無明顯下降，籌碼面也是台股後市反彈的變數之一，此外，近期強勢的新台幣匯率在外資24日大舉匯出下重貶，貶勢是否持續也關乎外資對台股後市的態度。

歐洲股市則仍走跌，倫敦FTSE 100指數下跌76.48點、跌幅1.30%、收在5822.78點，法蘭克福DAX 30指數下跌36.40點、跌幅0.29%、收在12606.57點，巴黎CAC 40指數下跌39.64點、跌幅0.83%、收在4762.62點。

台積電止跌反彈 市值收復11兆元

美股開低收高，台積電美國存託憑證（ADR）漲約0.59%，台積電今天股價同步走揚，早盤一度達新台幣428元，漲5元，市值收復11兆元關卡。

隨著蘋果（Apple）等科技股收高，道瓊工業指數漲52.31點，那斯達克指數也漲39.28點，台積電ADR收78.38美元，漲0.46美元，漲幅0.59%，相當台股459.59元。

台積電股價止跌反彈，早盤一度達新台幣428元，漲5元，漲幅1.18%，市值增加1296億元，回升至11兆元之上，達11.09兆元。

受惠5G及高速運算強勁需求，台積電第3季營收可望達112億至115億美元，將季增9.3%，並創歷史新高，法人預期，在蘋果（Apple）5奈米處理器需求強勁驅動下，第4季營運仍可望有不錯表現，全年營收將成長超過2成。

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